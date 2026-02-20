瀬戸内海を望む絶景と心地よい波音に包まれるモダン蕎麦割烹「Oh-SOBAR」では、淡路島サクラマスや淡路島桜鯛など島の海の幸を贅沢に使用した『3月春の彩り会席』を、2026年3月1日（日）から31日（火）で提供いたします。Oh-SOBAR3月春の彩り会席：https://oh-sobar.com/news/irodori-kaiseki/

春めく淡路島を映した本会席は、淡路島サクラマスや淡路島桜鯛をはじめ、春に旬を迎える恵みをお届けします。当店定番の和風コロッケは、「淡路島桜鯛の和風コロッケ」として、丁寧に酒蒸しした淡路島桜鯛とバターで炒めた野菜を自家製のホワイトソースと合わせて鮑の器に詰め込んでいます。「淡路島サクラマスと鮑のホイル包み蒸し焼き 味噌バター風味」は、ホイルを開封する瞬間の立ちのぼる香りもお愉しみいただけます。ブロッコリーや新玉ねぎ、きのこなど彩り豊かな野菜とともに淡路島サクラマスが姿を現し、春への期待感を高めます。また、「Oh-SOBAR」の象徴である変わり蕎麦は、3月より月替わりでご用意。初回の3月は、淡路島を代表する玉ねぎを用いた「玉ねぎ蕎麦」を。あえてつゆに浸さず、淡路島の藻塩を添えることで、玉ねぎの風味が一層際立ちます。春到来を味覚から。「3月春の彩り会席」にて、ぜひ淡路島の春を味わい尽くしてください。

Oh-SOBAR 『3月春の彩り会席』 概要

提供： 2026年3月1日（日）～3月31日（火）提供時間： ランチ／11：00～15：00、ディナー／17：00～21：00（ラストオーダー 19：00）料金： 8,800円（税込）メニュー： ◇3月春の彩り会席 ・前菜5種盛り／浅利とキャベツの茶わん蒸し、菜の花 からし和え、セロリの紹興酒漬け、数の子味噌漬け、新じゃがの桜まんじゅう・椀／蛤とみつばの真又・造り盛合せ・焼物／淡路島桜鯛の和風コロッケ、新玉ねぎ饅頭、淡路蛸とふき山椒煮 わさびジュレ掛け・メイン／淡路島サクラマスと鮑のホイル包み蒸し焼き 味噌バター風味 ※淡路島サクラマスの解禁日が3/10のため、3/1～3/9まではシャケと鮑のホイル包み蒸し焼き 味噌バター風味を提供・蕎麦（温又は冷）、玉ねぎ蕎麦（月替わり）・デザート／豆腐と桜のチーズケーキ備考： 食材の仕入れ状況により、提供メニューを変更する可能性がございます。詳細・予約： https://oh-sobar.com/news/irodori-kaiseki/住所： 兵庫県淡路市野島轟木字砂川 269番2HP： https://www.oh-sobar.comInstagram： https://www.instagram.com/ohsobar/問合わせ： 「Oh-SOBAR」（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）E-mail info@oh-sobar.com

https://oh-sobar.com/