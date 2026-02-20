株式会社PHP 研究所（京都市南区・代表取締役社長 瀬津 要）は、『トヨタの会議は30分』（山本大平 著／税込 935 円）を2026年3月4日に発売します。2021年4月発売の単行本『トヨタの会議は30分～GAFAMやBATHにも負けない最速・骨太のビジネスコミュニケーション術～』は10万部を突破しました。文庫化にあたり、内容、装丁をアップデートしました。

著者はトヨタ出身の戦略コンサルタント

山本氏は、新卒でトヨタ自動車株式会社に入社し、長らく新型車の開発業務に携わりました。その後、TBSテレビ、アクセンチュアを経て、現在は戦略コンサルタントとして活動。トヨタを飛び出し、異業種間転職を重ねたからこそ見えた「トヨタのコミュニケーション術のすごさ」をわかりやすく伝えます。

単行本が10万部超になった理由

実際にトヨタで働いたことのある「中の人」しか知らない「社内コミュニケーションの暗黙知」を厳選してお届けしています。特に、本書のタイトルにもある「会議術」は必読。通常、会議は1時間単位で設定されることが多いですが、トヨタの現場では「30分」が一つの時間軸。会議の時間を半分にすると、年間で約2カ月分の時間を生み出せるといいます。このような具体的な手法や事例が、すぐに実践できると評判を呼び、仕事の効率化やコミュニケーションのバイブルとして、10万部を超えるベストセラーとなりました。

著者プロフィール

山本大平（やまもと だいへい）／戦略コンサルタント 京都大学大学院エネルギー科学研究科を修了後、新卒でトヨタ自車に入社。長らく新型車の開発業務に携わる。その後、ＴＢＳテレビ、アクセンチュアを経て、2018年に経営コンサルティング会社F6 Design 株式会社を創業。トヨタ式問題解決手法をさらにカイゼンし、統計学を駆使した独自のマーケティングメソッドを開発。

書誌情報

タイトル： トヨタの会議は30分著者：山本大平 判型・製本：文庫判並製 ページ数：272ページ 定価：935円（税込） 発売日：2026年3月4日 ISBN：978-4-569-90558-7レーベル：ＰＨＰ文庫 発売元：ＰＨＰ研究所