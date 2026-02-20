国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年3月5日（木）12時からAIエージェントウェビナーを開催します。本ウェビナーでは、AIエージェントを組織の即戦力にするための AI-Readyなデータ基盤構築からナレッジ活用まで、生成AIの真価を引き出す最適解をAI先端企業2社が徹底解説いたします。なぜAIは期待通りの答えを出せないのか。その差は、AIが“使える”データを持っているかどうかにあります。RAGやナレッジ検索の精度を左右する「AI-Readyなデータ基盤」の重要性から、非エンジニア組織でも業務自動化を実現するための手法まで、先端2社の知見を凝縮してお届けします。DX担当者様はもちろん、生産技術・SCM領域の業務改革を推進するマネジメント層の方にとっても、企業競争力を高めるためのヒントが詰まった必見の内容です。ぜひお早めにお申し込みください。

■開催概要

【3/5開催ウェビナー】AIエージェントを組織の即戦力にする実装手法。AI-Readyなデータ基盤構築からナレッジ活用まで、生成AIの真価を引き出す最適解をAI先端企業2社が徹底解説・主催：株式会社アイスマイリー・日時：2026年3月5日（木）12:00～13:00・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。・費用：無料・申込締切：3月5日（木）11:00まで

■こんな方にお勧めのウェビナーです！

https://ai.aismiley.co.jp/form/20260305webinar

・社内でのAIエージェント導入や、自社専用AIの構築を検討している方・生成AI活用の次のステップ（RAGから自律型AIへ）を模索している方・「データはあるがAIに活用できていない」という課題をお持ちのDX・情報システム部門の方・生産技術、品質管理、SCM領域でAIによる業務改革を推進したい方・PoC（実証実験）は実施したが、実務での成果創出に課題を感じている方

■ウェビナー登壇者

・株式会社divデジタル人材教育事業部 チームリーダー杉山 了紀 氏・株式会社フライウィールセールス&マーケティング 本部 Senior Business Development Manager荒井 美能留 氏・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー小牧 紘

■ウェビナー登壇者情報

株式会社div デジタル人材教育事業部 チームリーダー 杉山 了紀 氏

大学在学中にIT教育に関心を持ち、TECH CAMPを受講。修了後、 株式会社divに入社し、個人向けエンジニア育成に加え、大手企 業向けの法人研修を担当。 2022年以降は社内SEとして生成AIを活用した業務効率化を推 進。現在はその知見をもとに、AIを活用した業務改善研修の設計・ 講師を務める。

株式会社フライウィール セールス&マーケティング 本部 Senior Business Development Manager 荒井 美能留 氏

早稲田大学法学部卒業後、株式会社カービューにて海外子会社設立や事業立ち上げに従事。その後、株式会社ビズリーチでは、M&Aプラットフォームの着想から管理体制構築まで幅広く主導。現在はフライウィールのシニアセールスマネージャーとして、豊富な事業開発経験を活かし、企業のデータ活用支援に尽力。

ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 小牧 紘

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/・AI・人工知能とは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/・AIエージェントとは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-agent-introduction/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：1,499万円URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー担当：AIsmiley 小牧TEL：03-6452-4750Email：pr@aismiley.co.jp