広島ホームテレビでは、今年も公立高校入試問題の解答をくわしくお届けします。

入試解説は、長年の実績を誇る田中学習会の個性豊かな講師陣が担当し、気になる平均点予想などもお伝えします。各教科講師の解説は、今後受験を控える学生さんにも必見です。がんばれ受験生！ 広島ホームテレビは、今年も“15の春”を応援します。

■放送日時

2月26日（木）ごご2時53分～ ※広島エリアのみ

■解説

田中学習会 講師のみなさん

■出演者紹介

https://www.home-tv.co.jp/exam2026/

受験生のみなさん、本番が近づいてきましたね。今まで多くの不安や葛藤を乗り越えられ努力を続けてこられたと思います。自分を信じて受験に臨んでくださいね。みなさんの受験が充実した受験になりますように。

入試はこれまでの努力の集大成です！ 自分の頑張りを信じて、実力を出し切ってください！

最大のライバルは自分です。自分の弱い心に勝って、真の勝者になってください。高校受験を通して皆さんが成長することを期待しています！

入試に向けて、その1点を削りだしましょう！ ファイティン！

入試の結果で人生は決まりませんが、入試に向けてどれだけ頑張れたかという経験は今後の人生を大きく左右します。ここで自分の限界を超えましょう！

ゴールはまだまだ先ですが、高校入試は一つの分岐点です。ここで頑張れるかで大きく変わります！ 変わりましょう！ ここで！！

