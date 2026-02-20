“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、「とろ～り濃厚♡ごほうびショコラ」を、1月26日にインストアベーカリー“小麦の郷”がある近畿圏の店舗で新発売いたしました。新年が始まり、早いものでもうすぐ3ヶ月が経ちますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。学校や職場で日常のリズムが整ってきた今の時期に、「自分へのごほうび」にぴったりの商品がライフの“小麦の郷”から誕生いたしました。 昨年9月に販売した「ごろごろ大学いもデニッシュ」に続き、SNSを通じたお客様アンケートで商品化が決定いたしました。選りすぐりのスイーツパン第２弾の「とろ～り濃厚♡ごほうびショコラ」は、近畿圏のライフ“小麦の郷”がある全125店舗で販売しております。

商品概要

＜商品名＞ とろ～り濃厚♡ごほうびショコラ＜価格＞238円（税込257.04円）＜販売店舗＞ 近畿圏のライフ“小麦の郷”がある全125店舗※リリース日時点の価格・規格です。

お客様参加型企画第2弾！Instagramのアンケートで商品化が決定！

当社をご利用いただいているお客様の参加型企画の第2弾として、第1弾の「秋に食べたいさつまいもパン」に続き、2025年10月に近畿圏のライフ公式Instagramでアンケートを実施いたしました。投票数が多かった「とろ～り濃厚♡ごほうびショコラ」を商品化いたしました！

こだわり

①しっとり・もっちり食感が特徴のチョコ生地

しっとり・もっちりが特徴の生地は、通常より多い水分量を保持しているため、パサつきにくく食感を持続できます。生地の中には、チョコチップも入っています♪

②濃厚なチョコクリーム

チョコレート本来のくちどけと、風味を追求した、とろ～り濃厚なチョコクリームを中に包みました。

③ひと手間かけて、リベイクもおすすめ

そのままでもおいしくお召し上がりいただけますが、電子レンジで温めることによりフォンダンショコラのような味わいをお楽しみいただけます。

開発者の想い

お客様アンケートの結果をもとに、しっとり・もちもち食感の生地と、中にとろっとしたチョコクリームが入った商品を実現するために試行錯誤を繰り返しました。新商品は通常、お客様の目に留まることを意識して開発していますが、今回はそれに加えて"SNS映え"も大切にしました。中からとろっとしたチョコクリームが出てくるパンはSNS映えするのではないかという意見から、リベイクすることでフォンダンショコラのような味わいをお楽しみいただける商品に仕上げました。ご自身へのちょっとしたご褒美に食べていただきたいという想いで開発いたしましたので、ぜひご賞味ください。

ライフ公式Instagramについて

ライフ近畿圏【公式】インスタグラム（＠lifecorp_west）、ライフ首都圏【公式】インスタグラム（＠lifecorp_east）では、お買い物のヒントになる情報や、商品開発のひみつ、イベント情報等をお届けしています。今後もお客様参加型のキャンペーンを実施してまいりますので、ぜひご覧ください。

ライフ近畿圏(@lifecorp_west)

https://www.instagram.com/lifecorp_west?igsh=MXFmNm1jaWFrZm0xOQ==

ライフ首都圏(＠lifecorp_east）

https://www.instagram.com/lifecorp_east?igsh=Z3hkY2lya2ZwYzRy

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！と明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。