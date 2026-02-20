ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡ全農ちば 愛情いちばん館」では、「ＪＡかとり『多古のべにはるか』」を販売しています。 ＪＡかとり管内の畑作地帯は、関東ローム層という火山灰土壌でさつまいもの栽培に適しており、古くからさつまいもの産地として多彩な品種が栽培され、多くの市場に評価されています。本商品のご注文で、収穫後１ヶ月以上貯蔵した甘くて美味しいさつまいも「べにはるか」を産地直送でお届けします。

また、当サイトでは現在、クーポンの使用で対象商品を２０％ＯＦＦでお得に購入できる「年度末大決算セール」を３月中旬まで開催中です。千葉県からは「多古のべにはるか」のほか、「千葉県産落花生」「しろいの自然薯」など、約７０商品を出品中です。

この機会に「ＪＡタウン」「ＪＡ全農ちば 愛情いちばん館」をお得にご利用いただけます。

○ ＪＡかとり『多古のべにはるか』ねっとり食感！

＜年度末大決算セール 千葉県おすすめ商品＞

○千葉県産落花生 殻付き Ａセット [300ｇ×３袋]

○ しろいの自然薯 1本入り（700ｇ～１ｋｇ）

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。※クーポンのご利用には会員登録が必要です。※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。※ 本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。

