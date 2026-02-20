株式会社アパックスホーム（本社：福岡県福岡市）は、2026年2月14日（土）、富裕層不動産オーナーおよび法人経営者を対象に、オンラインセミナー「“3億円の壁”を突破し、資産10億円を目指す特別提携ローン活用戦略」を開催しました。

近年、アパート経営を拡大するオーナーの多くが、借入総額約3億円を超えたタイミングで金融機関の審査基準に直面し、次の一手に悩む局面を迎えています。追加融資の難しさや事業規模拡大への不安は、資産形成を進めるうえで避けて通れない課題となっています。本セミナーは、こうした状況にあるオーナーに向けて、新たな融資戦略と事業設計の選択肢を提示することを目的に開催しました。

開催概要

開催日: 2026年2月14日（土）開催方法: オンライン配信講師: 結城 準一（株式会社アパックスホーム 取締役／東京事業部部長）

背景・開催目的

当社は、戸建事業で培った自社施工体制を基盤に、アパートの企画・設計・施工・賃貸管理までを一貫して手掛けています。単なる物件供給ではなく、長期保有を前提とした資産形成モデルを構築している点が特徴です。

セミナーでは、提携金融機関ネットワークと保証会社との連携による独自の「特別提携ローン」スキームを中心に紹介。従来型融資では難しいケースに対しても、資産背景や法人状況に応じた融資設計の可能性を提示しました。あわせて、一般市場には出回らない新築一棟アパートの情報も共有し、融資戦略と物件企画を一体で考える重要性についてお伝えしました。

現在は、個別面談を通じて資産状況の整理や融資可能性の試算、事業拡大のシミュレーションを実施しています。情報提供にとどまらず、実行フェーズまで伴走する体制を整えています。

融資環境が厳格化する今だからこそ求められるのは、物件選定のみならず、融資戦略・資金計画・事業規模設計を含めた総合的な投資設計です。アパックスホームは、自社施工・自社管理体制と提携金融機関ネットワークを活かし、企画から融資、運用までを一貫して支援するパートナーとして、資産10億円を目指すオーナーの成長を支えてまいります。

現在、個別相談を随時受け付けております。詳細は当社ホームページよりお問い合わせください。

https://apaxhome.co.jp/investment/

