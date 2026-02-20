株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」 ）は、当社が運営する寄附サイト「企ふるオンライン」にて、愛媛県大洲市が推進する企業版ふるさと納税プロジェクト「「肱川に浮かぶ”おもてなし”屋形船」新造船プロジェクト」の寄附募集を開始したことをお知らせいたします。

寄附募集プロジェクトについて

日本三大鵜飼の一つである「大洲のうかい」を、ご高齢の方や外国からのお客様にも快適にうかいを体験していただけるよう、椅子と机を備えた新しい屋形船を整備します！▼大洲市が抱える課題 「大洲のうかい」は昭和32年から大洲市観光協会が運営し、かつては60隻以上の屋形船が川面を彩っていました。しかし現在は15隻にまで減少し、老朽化による修繕も頻繁に必要となっています。こうした状況の中、伝統的なうかいの魅力を再発信し、新たな観光客の誘致につなげたいと考えています。▼大洲市が目指す姿大洲市では、住民・行政・金融機関・事業者が連携し、歴史的資源を活かした観光振興と持続可能なまちづくりに力を入れており、近年はインバウンドを含む多くの観光客が訪れています。これまでの屋形船は座敷形式でしたが、今後は、ご高齢の方や外国からのお客様にも快適にうかいを体験していただけるよう、椅子と机を備えた新しい屋形船を整備し、より多くの方に大洲のうかいを楽しんでいただきたいと考えています。さらに、この屋形船を活用して、肱川ならではの魅力を生かした多様な事業にも取り組み、地域の活性化を目指します。

愛媛県大洲市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み

https://kifuru.jp/projects/1505/

愛媛県西部に位置する大洲（おおず）市は、中央を清流・肱川が流れ、山間部の河辺郷から瀬戸内海に面した長浜地区まで、多様な文化と豊かな自然に恵まれています。海・山・川が織りなす美しい景観や、肱川を活用した「鵜飼い」や「いもたき」など、四季折々の風物詩を楽しむことができます。大洲市は、歴史と文化、そして豊かな自然に恵まれたまちです。しかし今、人口減少や少子高齢化、地域経済の縮小など、地域の未来を左右する大きな課題に直面しています。私たちは、先人から受け継いできた美しい町並みや伝統文化を守り、次世代へとつなげていくため、町並み保存や観光振興、子育て支援、地域産業の活性化など、さまざまな挑戦に取り組んでいます。こうした取り組みは、行政だけの力では成し遂げることができません。地域の持続的な発展のためには、企業の皆さまのご理解とご協力が不可欠です。企業版ふるさと納税は、貴社の社会的責任（CSR）やSDGsへの貢献を実現しながら、大洲市の未来を共に支えることができる制度です。ご寄附は、町並みや文化の保存、観光資源の磨き上げ、子どもたちの成長支援など、地域の活力を生み出す事業に大切に活用させていただきます。大洲市のまちづくりは、地域の誇りを守るだけでなく、持続可能な社会のモデルとなるものです。ぜひ、貴社の力をお貸しください。私たちと一緒に、大洲市の未来を切り拓いていきましょう。心よりご支援をお願い申し上げます。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

https://kifuru.jp/projects/?type=lg&prefecture_id=38&lg_cd=38207

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

https://kifuru.jp/

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form