株式会社ロウダン（所在地：愛知県春日井市宮町2-2-6、代表取締役社長：志水孝至）は、自社ブランドGorilla Sleepの新商品TPE枕「OLO（オロ）」を2月20日に発売しました。TPE素材（熱可塑性エラストマー）の特徴である「ぷるぷる」とした弾力のある感触を保ちながら、首をしっかりサポートできる新しい枕です。

柔らかさと支持性の両立の課題

睡眠の質は生活の充実度に大きく影響するとして、寝具市場の関心が高まっています。特に首や肩の負担を軽減することへの需要が増加している中で、私たちは「柔らかい寝心地」と「適切な支持性」を同時に実現できるプロダクトの開発に挑みました。従来の枕は、サポート性を重視すると硬くなり、柔らかさを優先するとサポート力が低下するというジレンマがありました。消費者からの「柔らかい素材でも首をしっかり支えてほしい」という要望が課題としてあったのです。このニーズに応える形で開発したOLOは、両立の難しかった、TPEの水に浮かぶような柔らかな寝心地と、首を支えるサポート力を融合させた商品です。

素材の欠点を調整可能なシートで改善へ

水のような柔らかさで頭を包み込むのがTPEの良さです。しかし枕にとって重要な、首を支えるという役割が弱いのが欠点でもあります。そこで、枕自体の形状と、首の支えを強化するための２種類の調整シートを組み合わせることで、ぷるぷるな質感はそのままに、しっかりと首を支える寝心地が生まれました。ひとつは枕本体の高さを底上げする調整シート、もうひとつは首の支えを調整するシート（2枚）で、首のサポート力を3段階で調整できます。これにより、個々の好みや体型に合わせた最適な寝心地を見つけやすくなっています。過去にTPE枕が合わなかったという方にも是非試してもらいたい寝心地です。

TPE素材の体圧分散機能と超立体構造

OLOの最大の特徴は、TPEと格子状のオープン構造の組み合わせです。この設計により、体圧を瞬時に分散させ、まるで水に浮かぶような無重力体験に近い寝心地が実現されます。頭部の重さが広範囲に分散されることで、心地よいフィット感を提供します。同時に、首のカーブにフィットするネックサポートで、後頭部だけでなく首部分をしっかり支え、体圧分散力をさらに高めます。また首の付け根部分を埋めるベロがついており、隙間が空いて負担がかかりやすい部分までしっかりサポートします。仰向け寝だけでなく横向き寝もしやすいよう両サイドは高めの設計。この超立体構造でまるでオーダーメイドのようなフィット感ある寝心地を実現しました。

丸洗い可能な枕

衛生面では、格子状のオープン構造が熱と湿気を効率よく逃がし、睡眠中の蒸れを解消します。枕本体をシャワーで直接丸洗いできるため、汗やニオイ、ダニを気にすることなく常に清潔さを保つことができます。また取り外してお洗濯可能なカバーの生地には、バンブーレーヨンを使用。竹を原料にしたサステナブル素材で、シルクの様に滑らかで、汗を吸って乾きやすい特徴があります。

製品概要

製品名：OLO（オロ）発売日：2026年2月20日サイズ：約60×35×9～11cm素材：カバー（ポリエステル60%、バンブーレーヨン40%）、中材（TPE／熱可塑性エラストマー）価格：9,980円（税別）付属品：高さ調整シート、首サポート調整シート

