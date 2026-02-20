エプソピア楽天市場店は、2025年2月20日（木）に楽天市場で開催される「楽天お買い物マラソン」に合わせて、瀬戸内海産100％の完全無添加バスソルト「EPSOPIA（エプソピア）」のお得なキャンペーンを実施いたします。人気商品「エプソピア 2個セット」を対象に、通常ポイントに加えポイント10倍にてご提供いたします。■ キャンペーン概要【開催期間】 2026年2月19日（木）20:00 ～ 2026年2月23日（月）01:59【キャンペーン内容】実質1個分無料！「2+1」キャンペーン 対象商品を2個セットでご購入いただくと、さらにもう1個をプレゼント！合計3個をお届けします。対象商品URL：https://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/※定期購入（初回）にもついてきます。※期間中は、対象商品ポイント10倍です。■ 楽天お買い物マラソンとの連動でさらにお得に！期間中は、楽天お買い物マラソンならではの併用可能なキャンペーンも充実しています。39ショップ限定！ポイント2倍： エントリー後の3,980円（税込）以上ご購入で、さらにポイントアップ。楽天学割（15-25歳）： 社会人も対象！エントリーでポイント2倍。ショップ買いまわり： 複数のショップでお買い物をするほど、ポイント倍率が最大10倍までアップします。EPSOPIAの「2+1」セットは、店舗数稼ぎにもぴったりの商品です。お買い物マラソンURL：https://event.rakuten.co.jp/campaign/point-up/marathon/※キャンペーンはエントリーが必要です。

2月の「ゆらぎ肌」と「冷え」に、完全無添加の温活習慣を

暦の上では春を迎えましたが、2月は「余寒（よかん）」と呼ばれる厳しい寒さが続き、一年の中で最も乾燥を感じやすい時期でもあります。また、寒暖差による自律神経の乱れや、花粉の飛散による肌トラブルも増え始める季節です。

『エプソピア』とは？

『エプソピア』は、瀬戸内海産100％の完全無添加のバスソルト（塩化マグネシウム）です。 湯冷めしにくい温浴効果で血行を促進し、冷えやだるさを和らげ、心身をじんわり温め、めぐりをサポートします。 また『エプソピア』は、こだわり抜いた特殊製法を用いた結晶タイプのバスソルトで、風呂釜の故障の原因となる塩分（ナトリウム）を９９.５%以上を取り除いている為、追い焚きや、残り湯を洗濯に使用可能です。通常バスソルトは追い焚き機能が使用できない為、『エプソピア』は安心して毎日の温活を続けることができる商品となります。

お問合せ先

本件のお問い合わせに関しては下記にお願いいたします。株式会社ＨａｐｐｙＡｄｗｏｒｄｓhttps://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/027-384-8221