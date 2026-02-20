株式会社ナガイ(本社：長野県飯田市、代表取締役：永井 大嗣)は、フリース壁紙eterno(R)シリーズ「エコフリース」「レミリア」において、一般社団法人サステナブル経営推進機構(以下、SuMPO)が運営するSuMPO環境ラベルプログラムのSuMPO EPDを、国内の内装用壁紙材で初めて取得しました。





EPD(Environmental Product Declaration)は、製品ライフサイクルの環境影響(CO2排出量をはじめとする製品の環境負荷)を定量的に算出し、製品のLCAにおける環境への影響に関する情報を検証することができる国際環境プログラムです。今回の取得により、「エコフリース」「レミリア」を用いた建築物では、原料調達から工場出荷までの環境負荷を把握できるようになり、環境負荷の少ない建材を選択したいというニーズに応えることが可能になります。EPDは、LEEDやCASBEEなどのグリーンビルディング認証の取得にも貢献します。





SuMPO EPD_Japan









■EPD取得の背景

「2050年カーボンニュートラル」の宣言を受け、国内で温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指す取り組みが進められております。中でも、日本におけるCO2排出量の約40％を占める建築物分野においては、従来の建築物の省エネ化にとどまらない一層の取り組みが求められています。

また、LEEDやCASBEEなどのグリーンビルディング認証の需要も年々増加しています。

しかし、内装材は面積が広いにも関わらず、環境エビデンスが整備された製品が少なく、環境負荷の把握が難しかった現状がありました。そんな現状を打破したいという想いから、国内の内装用壁紙材で初めてEPDの取得に至りました。









■製品の特長

フリース壁紙eterno(R)シリーズ「エコフリース」「レミリア」はパルプを主成分としたフリース基材に水性塗料で塗装を施した壁紙です。

まるで天然由来ならではの表情と塗り壁のような質感で、高い意匠性を実現するだけでなく、高い耐久性・不燃認定取得・FSC(R)認証(ライセンスコードFSC(R) C002260)で様々な非住宅建築にご採用いただいております。





エコフリース F01 スノーホワイト(ESR市川ディストリビューションセンター)









■LEED認証の加点ポイント

【EPD】

建築製品の開示と最適化のカテゴリーにおいて、製品固有のEPDとして1製品(1.0カウント)分としてカウント。20製品採用のノルマ達成に大きく貢献します。





【FSC(R)認証】

建築製品の開示と最適化のカテゴリーにおいて、認証製品のコスト比率による加点対象になります。





【F☆☆☆☆】

低放散材料のカテゴリーにおいて、国内基準として、放散試験結果(VOC)の裏付けにより加点に寄与します。









■今後の展望

カーボンニュートラル実現への機運が高まる中、建材のライフサイクルにおける環境負荷の可視化は、設計実務において不可欠な要素となっています。当社は今後も、EPDをはじめとする環境エビデンスの拡充を加速させ、建築の脱炭素化を推進する設計者の皆様にとって最良のパートナーとして、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。









■製品概要

【エコフリース】

EPD認定番号(エコリーフ)： SuMPO-EPD-2601-91-1(エコフリース フラット)/

SuMPO-EPD-2601-92-1(エコフリース エンボス)

FSC(R)ライセンス番号 ： FSC(R)-C002260

F☆☆☆☆認定番号 ： MFN-3507

防火材料認定 ： NM-5721(国土交通省の定める不燃材料)/

NM-5493(金属板)/ NM-5988(FGボード)/

QM-1081(国土交通省の定める準不燃材料)





【レミリア】

EPD認定番号(エコリーフ)： SuMPO-EPD-2601-89-1(レミリア 標準色)/

SuMPO-EPD-2601-90-1(レミリア ブラック)

FSC(R)ライセンス番号 ： FSC(R)-C002260

F☆☆☆☆認定番号 ： MFN-3680(レミリア 標準色)

MFN-3779(レミリア ブラック)

防火材料認定 ： NM-5721(国土交通省の定める不燃材料)/

NM-5493(金属板※標準色のみ)/

NM-5988(FGボード)/

QM-1081(国土交通省の定める準不燃材料)









■会社概要

商号 ： 株式会社ナガイ

代表者 ： 代表取締役 永井 大嗣

所在地 ： 395-0803 長野県飯田市鼎下山882-1

設立 ： 1963年3月

事業内容： 建築資材販売・加工・施工

資本金 ： 6,000万円

URL ： https://www.nagai.co.jp/