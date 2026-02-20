探究学習の祭典「クエストカップ2026 全国大会」関西から31校57チームが出場！
今回で21回目を迎える日本最大級の探究学習の祭典「クエストカップ2026 全国大会」(主催：株式会社教育と探求社／クエストカップ実行委員会)が、2026年2月11日(オンライン)、25日、26日、27日(立教大学池袋キャンパス)の4日間にわたり開催されます。
事前審査を通過した全国129校241チームのうち、今年は関西エリアから31校57チームが出場。熱い想いでプログラムに取り組んできた関西の中高生たちが、全国の舞台へと大きく踏み出します。
クエストカップ2026 全国大会
■関西の出場校一覧(五十音順)
◆企業探究部門「コーポレートアクセス」
尼崎市立尼崎双星高等学校(兵庫県)
追手門学院大手前高等学校(大阪府)
大阪学院大学高等学校(大阪府)
大阪青凌高等学校(大阪府)
関西創価中学校(大阪府)
近畿大学附属中学校(大阪府)
京都共栄学園高等学校(京都府)
京都光華高等学校(京都府)
京都市立西京高等学校附属中学校(京都府)
常翔学園中学校・高等学校(大阪府)
専修学校クラーク高等学院 天王寺校(大阪府)
滝川第二中学校(兵庫県)
奈良市立一条高等学校附属中学校(奈良県)
初芝富田林中学校(大阪府)
姫路市立飾磨高等学校(兵庫県)
明星中学校(大阪府)
百合学院高等学校(兵庫県)
履正社高等学校(大阪府)
立命館宇治中学校(京都府)
◆起業家部門「スモールスタート」
大阪偕星学園高等学校(大阪府)
大阪学院大学高等学校(大阪府)
聖心学園中等教育学校(奈良県)
姫路女学院高等学校(兵庫県)
◆進路探究部門 「ロールモデル」
大谷中学校(大阪府)
近畿大学附属中学校(大阪府)
常翔啓光学園中学校(大阪府)
常翔学園中学校(大阪府)
淳心学院中学校(兵庫県)
滝川中学校(兵庫県)
履正社高等学校(大阪府)
◆進路探究部門「マイストーリー」「ザ・ビジョン」
京都共栄学園中学校(京都府)
常翔啓光学園中学校(大阪府)
常翔学園中学校(大阪府)
専修学校クラーク高等学院 天王寺校(大阪府)
◆社会課題探究部門「ソーシャルチェンジ」
屋久島おおぞら高等学校 梅田キャンパス(大阪府)
◆地域探究部門「エンジン」
奈良女子高等学校(奈良県)
奈良学園登美ヶ丘中学校(奈良県)
出場が決まった尼崎双星高等学校のチーム「おめめちーす」は「4月に冗談半分で語り合った『全国』の夢が、5人の固い団結力で現実となり、感無量です。放課後の衣装制作など苦労もありましたが、本番では全国大会に出場できなかったクラスメイトのためにも、良い結果を残せるよう全力で頑張ります！」とコメントしました。
担当の石井友貴先生と寺尾春香先生は「本校は2019年度に尼崎市の取り組みとしてクエストエデュケーションをスタートさせ、今年で6年目。毎年光る作品があるもののなかなか全国への切符を掴むことができず、このチームで無理なら全国大会はもうあきらめようと思っていました。探究活動の中で彼女たちから学ぶことが本当に多かったです。そんな彼女たちが、クエストカップで躍動してくれることを願っています」と語ってくれました。
2025年度より本格始動した地域探究プロジェクト「大和みらいエンジン」(後援：奈良県)からは、成果発表会「大和みらいカップ」で最優秀賞に輝いた2校が地域探究部門に出場します。そのうちの1校、奈良学園登美ヶ丘中学校のチーム「NARA CONNECT」は「大和みらいカップはメンバーが一人欠けていましたが、各々が全力を出してプレゼンに臨み、全国大会に出場できて嬉しいです。全国大会では自分たちの企画をいろんな人に伝えます！」とコメントしました。
担当の森克敏先生は「活動の途中でチームとしてうまくまとまらない場面もありましたが、生徒たちはそこで考えることをやめませんでした。『どうすれば前に進めるのか』を仲間同士で何度も話し合い、パートナー企業のつなぐる株式会社の方々や関わる教員のサポートを受けながら、一歩ずつ成長していく姿がとても印象的でした。彼ら自身の変化だけでなく、彼らが生み出したアイデアやモノが、これから少しずつ世の中の役に立ち、価値のあるものへと育っていくことを心から期待しています」と語りました。
関西から挑む中高生の探究は、地域で培われた学びの結晶です。それぞれの歩みの中で深めてきた問いと挑戦が、全国の舞台でどのような広がりを見せるのか――大きな注目が集まります。
■クエストカップ2026 全国大会 概要
＜日程と実施内容＞
DAY1
2026年2月11日(水・祝)
9:00～16:00 (オンライン)
社会課題探究部門「ソーシャルチェンジ」ファーストステージ
「ソーシャルチェンジ・イングリッシュ」
DAY2
2026年2月25日(水)
9:00～17:00 (立教大学池袋キャンパス)
社会課題探究部門「ソーシャルチェンジ」セカンドステージ
進路探究部門「ロールモデル」「マイストーリー」「ザ・ビジョン」
起業家部門「スモールスタート」
地域探究部門「エンジン」
DAY3
2026年2月26日(木)
9:00～17:00 (立教大学池袋キャンパス)
企業探究部門「コーポレートアクセス Qグループ」ファーストステージ、セカンドステージ
DAY4
2026年2月27日(金)
9:00～17:00 (立教大学池袋キャンパス)
企業探究部門「コーポレートアクセス Eグループ」ファーストステージ、セカンドステージ
▼クエストカップ2026 全国大会 公式サイト
https://questcup.jp/
＜主催＞
クエストカップ実行委員会／株式会社教育と探求社
＜協賛＞
イオンリテール／いちご／オカムラ／キモノハーツ／鴻池組／サントリー／
大和ハウス工業／テクマトリックス／日清製粉グループ／
パナソニック エナジー／富士製薬工業／レゾナック(五十音順)
クエストカップ2026 全国大会 協賛企業
＜ブラックスワン賞 協賛＞
京都文教大学／桃山学院大学 ビジネスデザイン学部
▼京都文教大学 公式サイト： https://www.kbu.ac.jp/kbu/
▼桃山学院大学 ビジネスデザイン学部 公式サイト： https://www.andrew.ac.jp/businessdesign/
＜後援＞
経済産業省／文部科学省
立教大学 経済学部／岡山県私学協会／京都府私立中学高等学校連合会
茨城県教育委員会／群馬県教育委員会／埼玉県教育委員会／静岡県教育委員会
千葉県教育委員会／東京都教育委員会／長崎県教育委員会／長野県教育委員会
兵庫県教育委員会／広島県教育委員会／北海道教育委員会
青森市教育委員会／尼崎市教育委員会／大阪市教育委員会／京都市教育委員会
さいたま市教育委員会／静岡市教育委員会／沼津市教育委員会／福井市教育委員会
福山市教育委員会／横浜市教育委員会
▼立教大学 経済学部 公式サイト： https://www.rikkyo.ac.jp/undergraduate/economics/
＜協力＞
一橋大学イノベーション研究センター
■株式会社教育と探求社
所在地 ： 〒102-0081 東京都千代田区四番町4-9 東越伯鷹ビル 6F
設立 ： 平成16年11月26日
資本金 ： 1億6,338万円
役員 ： 代表取締役社長 宮地 勘司
取締役 米倉 誠一郎(一橋大学名誉教授)
取締役 杉浦 治
取締役 土屋 恵子
事業内容： 探究学習プログラムの企画・開発・販売、教育支援事業
URL ： https://eduq.jp/
■本件に関するお問い合わせ
担当 ： 株式会社教育と探求社 クエストカップ実行委員会
Email： info@eduq.jp
Tel ： 03-6674-1234