西武バス株式会社(本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長：塚田 正敏)は、上石神井営業所と小平営業所管内において、西武鉄道の新2000系車両をモチーフとし、カラーリングを施した『きいろいバス』を3月1日より運行いたします。





西武鉄道の「黄色い電車」は、1969(昭和44)年に101系として登場して以来、沿線の風景の一部として親しまれてきました。なかでも1977年に誕生した2000系は、400両以上が導入され、通勤・通学を支える存在として多くの方の思い出に残っている車両です。現在、西武鉄道では2030年度までに車両のVVVF化100％達成を目指し、省エネルギー化を進めています。そのため、長年活躍してきた「黄色い電車」は少しずつ姿を減らしています。





こうした背景のもと、西武グループでは「鉄道とバスが一体となって沿線を盛り上げたい」という想いから本企画を立ち上げました。





『きいろいバス』は、長年西武鉄道沿線で親しまれてきた「黄色い電車」の象徴的なカラーリングを車体全体に再現しました。さらに、車内座席には新2000系更新車両と同じモケットを採用し、運転席周りも同系と同様の若草色にラッピングするなど、外観・内装の両面で鉄道の魅力を感じられる仕様としています。





鉄道とバスが連携して沿線の魅力を発信することで、地域への愛着醸成や回遊性向上を図り、沿線全体のさらなる活性化につなげてまいります。





3月より運行を開始する『きいろいバス』

車内の座席モケットは、新2000系と同様のモケットを採用





西武バスでは、西武グループのグループビジョン「でかける人を、ほほえむ人へ。」のもと、これからも地域の皆さまの声を大切にしながら、日常の移動の中に小さな感動をお届けしてまいります。









【きいろいバス概要】

運行営業所：西武バス上石神井営業所(A6-967号車)

西武バス小平営業所(A6-23号車)

運行開始日：2026年3月1日～

運行場所 ：西武バス上石神井営業所管内および西武バス小平営業所管内