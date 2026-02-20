北海道東川町(町長：菊地 伸)は、日本五大家具の一つである「旭川家具」の主要生産地として、町内家具事業者での家具の購入を後押しする事業「マイ家具ローン」を実施しています。本事業は、ローンで家具を購入した際の金利相当分(最大5％・上限10万円)を、東川町独自のデジタル地域通貨である「HUCポイント」として契約後に一括付与する東川町独自の取り組みです。令和8年2月1日より期間限定で町内外を問わず誰でも利用可能なキャンペーンを展開中ですが、本キャンペーンは令和8年3月31日をもって終了いたします。









■マイ家具ローン事業概要

対象者 ：東川町の家具事業者で家具を購入された方

※詳しくは金融機関にお問い合わせください

対象経費：家具購入に係る費用(最低金額30万円以上)

特 典：最大金利5％相当分をHUCポイントにて還元(上限10万円まで)

融資金額：金融機関とご相談ください

融資期間：6か月以上5年以内

返済方法：元利均等返済(ボーナス併用返済可能)

対象期間：～令和8年3月31日の購入対象分まで

※町内在住または在勤の方に向けた事業は継続します





※利用できる金融機関は北央信用組合東川支店となります









■本キャンペーンのポイント

・高品質ゆえに、高額になりがちな家具を「一括では手が届かないが、妥協したくない」という若い世代や新生活層へ届ける、架け橋となる事業です。

・通常、町内在住または在勤の方のみの事業となりますが、期間限定で町外の方も利用可能となっています。

・国内の歴史ある手仕事を応援できる、先進的な取り組みです。









■購入のながれ

(1) 町内家具事業所で家具の購入を検討

(2) 北央信用組合東川支店でマイ家具ローン契約

(3) 家具事業者にて家具を購入

(4) 金利相当分をHUCポイントにて一括進呈





家具購入の流れ





■具体的な支払い例

【町内家具事業所にて700,000円の家具購入する場合】

(1)北央信用組合東川支店で「マイ家具ローン」特別金利契約 60か月(5年ローン)

(2)月々13,209円×60回＝合計792,590円(金利5％分の利息92,590円)

(3)HUCポイントで【利息分92,590円】をローン契約後一括付与いたします









■問い合わせ先

東川町経済振興課産業振興室

TEL ： 0166-82-2111

代表e-mail： syoukoukankou@town.higashikawa.lg.jp









■東川町の家具づくり

東川町は、大雪山の豊かな森林資源を背景に、100年以上にわたり質の高い木工家具を生産してきました。日本五大家具産地のひとつ「旭川家具」の主要な拠点で、その約30％が東川町で作られており、製材から管理、塗装、メンテナンス、メーカー、林産試験場、学校、流通までがワンストップで行われる稀なエリアです。大小50ほどの家具工房があり、職人を育てることにも力を入れており、多くの優れた職人を輩出しています。北海道の厳しい寒冷地で時間をかけて育った木材は強度や耐久性に優れ、日本国内で高い評価を得ています。最近では輸出にも力を入れており、初めて台湾で実施した展示販売会では2日で30点(売上約500万円)の家具が即売となりました。









■北海道 東川町について

北海道のほぼ中央、大雪山国立公園の麓に位置する町。雄大な自然を活かした「写真の町」としても知られ、文化を大切にしたまちづくりを進めています。移住地としても人気があり、人口が増加しています。

東川町ウェブサイト： https://higashikawa-town.jp/