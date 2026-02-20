ホテルグリーンプラザ白馬（長野県北安曇郡小谷村）は、白馬コルチナスキー場の開業55周年を記念して実施してきた特別企画を、2026年3月末をもって終了いたします。名称の由来であるイタリア「コルティーナ・ダンペッツォ」にちなんだ、ディナービュッフェ内特別企画〈イタリアンフェア〉は3月29日までの期間限定開催です。また、春休みに人気の「学生応援スキープラン」を販売中のほか、春～秋の白馬の魅力を紹介する特設サイトも公開いたしました。

■白馬コルチナスキー場「55周年」

白馬コルチナスキー場は、イタリア北部の山岳リゾート「コルティーナ・ダンペッツォ」に地形が似ていたことから命名され、2025-2026シーズンで開業55周年を迎えました。これまで支えていただいた多くのお客様や地域の皆様への感謝を込め、記念イヤーとして特別企画を実施しています。▼白馬コルチナスキー場 開業55周年 特設サイトはこちらhttps://www.hgp.co.jp/hakuba/55th/?utm_source=atpress&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=55

■“コルティーナ・ダンペッツォ”にちなむ特別イタリアンフェア（3/29終了）

夕食〈旬彩信州ディナービュッフェ〉の特別企画 として、「イタリアンフェア」を開催中です。生ハムのフォカッチャサンド、福味鶏のパルミジャーナ、ラグーフォルマッジ、トロフィエとチーズのサラダ、パスタ2種、ピザ、トリッパ、カチャトーラなど、イタリアの郷土料理を日替わりでご提供します。また、イタリア最高峰スパークリングワイン「FERRARI」との提携販売も実施。お料理とのマリアージュをお楽しみいただけます。ご利用には、旬彩信州ディナービュッフェが含まれる夕食付き宿泊プランでのご予約をお願いいたします。※画像はイメージです。季節や仕入れ状況等により変更となる場合がございます

■春休み限定「学生応援スキープラン」販売中

学生旅行に最適な特典を揃えた、お得なスキープランです。1泊2食付きに加え、〈白馬コルチナ・白馬乗鞍温泉スキー場〉の共通リフト1日券のほか、レンタル割引、館内利用券、美人の湯の入浴無料など、学生に嬉しい特典をご用意しています。

■ご予約は公式予約サイトがお得！

ホテルグリーンプラザWEB予約会員にご登録＆ご予約で通常料金より5％OFF！▼ホテルグリーンプラザ白馬 公式予約サイトはこちらhttps://rsv.hgp.co.jp/booking/result?code=0c3f6cb81711fde7785b58bdc2200c0d&search_type=undated&utm_source=atpress&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=55

■グリーンシーズン特設サイトを公開

白馬の高原リゾートをより楽しめる、春～秋の特設サイトを公開いたしました。高原散策・絶景ゴンドラ・アウトドア体験など、季節ごとの白馬の魅力や滞在情報をわかりやすくまとめています。春～秋の旅行をご検討の方はぜひご覧ください。▼春夏秋リゾート滞在 特設サイトはこちらhttps://www.hgp.co.jp/hakuba/plan/resortplan/?utm_source=atpress&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=55

■ホテルグリーンプラザ白馬（白馬コルチナスキー場オフィシャルホテル）

ホテルグリーンプラザ白馬は、北アルプスの雄大な自然に抱かれたリゾートホテルです。四季を通じてさまざまなアクティビティや滞在スタイルを楽しむことができ、隣接する白馬コルチナスキー場の利用をはじめ、高原散策やアウトドア体験など、季節ごとの旅の魅力をご堪能いただけます。館内には、旬の食材を活かした〈旬彩信州ディナービュッフェ〉や、北アルプス山麓の地下1,221mから湧き出る自家源泉の温泉、サウナなど、心ゆくまでくつろげる施設をご用意しています。さらに、森の中で遊べる「コルチナ・アドベンチャーランド」や、四季折々の花々が咲き誇るガーデンなど、ファミリーからグループ旅行まで幅広いお客様にご利用いただいています。白馬の豊かな自然と調和した環境の中で、思い出に残るリゾートステイをお届けします。

【ホテルグリーンプラザ白馬】住所 ：〒399-9422 長野県北安曇郡小谷村千国乙12860-1電話予約 ：0570-097-489（10時～18時）館内施設 ：レストラン、大浴場（内湯、サウナ、展望岩風呂 等）、売店、駐車場（1,100台／無料）アクセス ：南小谷駅より送迎バス約20分(4月～11月要WEB予約)／上信越道 長野IC オリンピック道路 R148号経由90分公式サイト：https://www.hgp.co.jp/hakuba/Instagram： https://www.instagram.com/hakubacortina/ （白馬コルチナリゾート公式）