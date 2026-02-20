野菜の美味しさをスープカレーと味わえる休日のブランチにおすすめのセットメニューを期間限定販売

写真拡大 (全19枚)

株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が運営する「ロック・フィールドオンラインショップ」と「店舗受け取り（WEB予約）」では、1月から4月にかけて、月替わりでハーブとスパイスを使ったセットメニューを販売しています。







3月は「野菜と食べる　チキンとハンバーグのスープカレー」。販売期間は2月20日（金）から3月19日（木）までです。

■商品概要　※すべて2人前です。画像はイメージです。







商品名：　　　　　野菜と食べる　チキンとハンバーグのスープカレー

販売価格：　　　　　5,940円（税込）

　　　　　　　　　　※ロック・フィールドオンラインショップでご注文の場合は、送料込みの価格です。

　　　　　　　　　　北海道・沖縄県へのお届けは、別途送料1,100円（税込）がかかります。

ロック・フィールドオンラインショップでご注文の場合

販売期間：　　　　　2026年2月20日（金）から2026年3月19日（木）14:59まで

　　　　　　　　　　※お届け日の10日前の14:59までにご注文ください

お届け日：　　　　　2026年3月6日（金）から3月29日（日）の、金・土・日・祝日

ご注文はこちらから：https://members.rockfield.co.jp/shop/g/g50976/

店舗受け取り（WEB予約）でご注文の場合

販売期間：　　　　　2026年2月20日（金）から2026年3月19日（木）まで

　　　　　　　　　　※お渡し日の10日前までにご注文ください

お渡し日：　　　　　2026年3月6日（金）から3月29日（日）の、金・土・日・祝日

ご注文はこちらから：https://members.rockfield.co.jp/shop/g/g509760/

※店舗受け取り（WEB予約）とは、商品と店舗を指定してWEB上で注文いただき、ご指定の店舗にてお支払いとお受け取りができるサービスです。対象ブランドはRF1、グリーン・グルメ、日本のさらだ いとはん、融合です。（一部、取り扱いのない店舗がございます）。



■商品詳細

［トマトスープカレー/骨付きチキンレッグ　2本入り/ハンバーグ　2個入り/米麺（乾麺）/葉野菜/トマト　2個入り/焼き野菜（かぼちゃ、茄子）/揚げ野菜（舞茸、蓮根、ごぼう）］







十種類以上のスパイスとハーブを使ったトマトベースのスープカレーは、ドライバジルの味わいがアクセント。具材には、骨付きチキンレッグとハンバーグを組み合わせ、食べ応えある一杯に仕上げました。合わせる野菜は、生・焼き・揚げと三つの調理法を使い分け、その美味しさをスープカレーと一緒に味わえます。特に葉野菜は、スパイスの刺激をほどよくやわらげつつ、食感も楽しめます。さらに、最後にフォーを加えることで、スパイスの香りや風味をより楽しんでいただけます。

株式会社ロック・フィールドについて











1972年創業。 惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など７つのショップブランドを305店舗（2026年1月末現在）、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。

コーポレートサイト　https://www.rockfield.co.jp

本件に関するお問合わせ先

【お客様からのお問い合わせ先】お客様相談室　フリーダイヤル　0120-878732

【報道機関からのお問い合わせ先】広報IR室　（神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199

関連リンク

コーポレートサイト

https://www.rockfield.co.jp

ロック・フィールドオンラインショップ

https://members.rockfield.co.jp/shop/g/g50976/

店舗受け取り（WEB予約）

https://members.rockfield.co.jp/shop/g/g509760/