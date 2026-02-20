こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
野菜の美味しさをスープカレーと味わえる休日のブランチにおすすめのセットメニューを期間限定販売
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が運営する「ロック・フィールドオンラインショップ」と「店舗受け取り（WEB予約）」では、1月から4月にかけて、月替わりでハーブとスパイスを使ったセットメニューを販売しています。
3月は「野菜と食べる チキンとハンバーグのスープカレー」。販売期間は2月20日（金）から3月19日（木）までです。
■商品概要 ※すべて2人前です。画像はイメージです。
商品名： 野菜と食べる チキンとハンバーグのスープカレー
販売価格： 5,940円（税込）
※ロック・フィールドオンラインショップでご注文の場合は、送料込みの価格です。
北海道・沖縄県へのお届けは、別途送料1,100円（税込）がかかります。
ロック・フィールドオンラインショップでご注文の場合
販売期間： 2026年2月20日（金）から2026年3月19日（木）14:59まで
※お届け日の10日前の14:59までにご注文ください
お届け日： 2026年3月6日（金）から3月29日（日）の、金・土・日・祝日
ご注文はこちらから：https://members.rockfield.co.jp/shop/g/g50976/
店舗受け取り（WEB予約）でご注文の場合
販売期間： 2026年2月20日（金）から2026年3月19日（木）まで
※お渡し日の10日前までにご注文ください
お渡し日： 2026年3月6日（金）から3月29日（日）の、金・土・日・祝日
ご注文はこちらから：https://members.rockfield.co.jp/shop/g/g509760/
※店舗受け取り（WEB予約）とは、商品と店舗を指定してWEB上で注文いただき、ご指定の店舗にてお支払いとお受け取りができるサービスです。対象ブランドはRF1、グリーン・グルメ、日本のさらだ いとはん、融合です。（一部、取り扱いのない店舗がございます）。
■商品詳細
［トマトスープカレー/骨付きチキンレッグ 2本入り/ハンバーグ 2個入り/米麺（乾麺）/葉野菜/トマト 2個入り/焼き野菜（かぼちゃ、茄子）/揚げ野菜（舞茸、蓮根、ごぼう）］
十種類以上のスパイスとハーブを使ったトマトベースのスープカレーは、ドライバジルの味わいがアクセント。具材には、骨付きチキンレッグとハンバーグを組み合わせ、食べ応えある一杯に仕上げました。合わせる野菜は、生・焼き・揚げと三つの調理法を使い分け、その美味しさをスープカレーと一緒に味わえます。特に葉野菜は、スパイスの刺激をほどよくやわらげつつ、食感も楽しめます。さらに、最後にフォーを加えることで、スパイスの香りや風味をより楽しんでいただけます。
株式会社ロック・フィールドについて
1972年創業。 惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など７つのショップブランドを305店舗（2026年1月末現在）、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。
コーポレートサイト https://www.rockfield.co.jp
本件に関するお問合わせ先
【お客様からのお問い合わせ先】お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
【報道機関からのお問い合わせ先】広報IR室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
