¤È¤ó¤Ç¤ó¸ø¼°SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¹ç·×£·Ëü¿ÍÆÍÇËµÇ°¡ª ¡ØËÌ³¤Æ»»º¤¤¤¯¤é¾ßÌýÄÒ¤±¡Ù¤òÃêÁª¤Ç£±£°Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Á¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢ËÜÆü£²·î£²£°Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¼Â»Ü¡Á
¡¡¤È¤ó¤Ç¤ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»·ÃÄí»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶ð¾ì²í»Ö¡Ë¤Ï¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ìÏÂ¿©½è¤È¤ó¤Ç¤ó¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬¡¢X¤Ç£µËü£µ£°£°£°¿Í¡¢Instagram¤Ç£±Ëü£µ£°£°£°¿Í¤Î¹ç·×£·Ëü¿ÍÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ØËÌ³¤Æ»»º¤¤¤¯¤é¾ßÌýÄÒ¤±¡Ù¤¬¹ç·×£±£°Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£°Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á£²·î£²£·Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°£±£°»þ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø¤Ï¡¢³ÆSNS¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¡Ê¤¤¤¤¤Í¡Ë¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤ÎËÌ³¤Æ»»ºÂçÎ³¡Ø¤¤¤¯¤é¾ßÌýÄÒ¤±¡Ù¤¬Åö¤¿¤ë
SNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼£·Ëü¿ÍÆÍÇË¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤ó¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¿©Æ²¡×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Î¡¢¡ØËÌ³¤Æ»»º¤¤¤¯¤é¾ßÌýÄÒ¤±¡Ù¡ÊÎäÅà¡Ë£²£µ£°£çÆþ¤ê£±¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¡¢X¤Ç¤Î±þÊç¤«¤é£µÌ¾ÍÍ¡¦Instagram¤Ç¤Î±þÊç¤«¤é5Ì¾ÍÍ¤Î¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ£±£°Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤ó¤Ç¤ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Î¡ØËÌ³¤Æ»»º¤¤¤¯¤é¾ßÌýÄÒ¤±¡Ù¤Ï¡¢ºòº£¡ÈµÏ¿Åª¤Ê¹âÆ¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÉÊ¼Á¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë¸·Áª¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»·ÃÄí»Ô¤Ë¤¢¤ë¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ò¤·¤¿ËÜÉÊ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÐ§¤ä¼ê´¬¤¤º¤·¡¦¤Á¤é¤·¤º¤·¤Ê¤É¡¢¼ê·Ú¤ËìÔÂô¤òËþµÊ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ë¤¤¤¯¤é¤ò¤Î¤»¤¿¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤ä¡¢ºú¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Ø¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¤«¤±¤½¤Ð¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤¤¤¯¤é¤ò¤Î¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¡È¤Ï¤é¤³¤½¤Ð¡É¤È¤·¤Æ¤Î¾¤¤·¾å¤¬¤êÊý¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
X¡§https://x.com/tonden_jp¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¡§tonden_jp¡Ë
Instagram¡§https://www.instagram.com/tonden_jp/¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¡§tonden_jp¡Ë
¢ãSNS¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¡³µÍ×¢ä
¢£±þÊç´ü´Ö¡§£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£°Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á£²·î£²£·Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°£±£°»þ¤Þ¤Ç
¢£±þÊçÊýË¡¡§
¡Ê£±¡ËX¤«¤é¤Î±þÊç
¡¡¡¤È¤ó¤Ç¤ó¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@tonden_jp¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¡¡¢£²·î£²£°Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢X¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤ò¡Ö¥ê¥Ý¥¹¥È¡×
¡Ê£²¡ËInstagram¤«¤é¤Î±þÊç
¡¡¡¤È¤ó¤Ç¤ó¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@tonden_jp¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¡¡¢£²·î£²£°Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢Instagram¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×
¡¡¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¡ØËÌ³¤Æ»»º¤¤¤¯¤é¾ßÌýÄÒ¤±¡Ù¡ÊÎäÅà¡Ë£²£µ£°£ç¡ß£±¥Ñ¥Ã¥¯
¢£ÅöÁª¼Ô¿ô¡§X¤Ç¤Î±þÊç¤«¤é£µÌ¾ÍÍ¡¢Instagram¤Ç¤Î±þÊç¤«¤é£µÌ¾ÍÍ¡¡¹ç·×£±£°Ì¾ÍÍ
¢¨±þÊçÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¡Ö±þÊçÍ×¹à¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://assets.tonden.co.jp/1/media/da871c4e-3bcb-4ee0-8c09-30c036c1521c.pdf
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÎäÅà¤Ç¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ç´°Á´²òÅà¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¿©Æ²¡É¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤é¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¡¡¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¿©Æ²¡×¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤ó¥¢¥×¥êÆâ¤«¤é¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥í¥°¥¤¥ó¸å¤Ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤ó¤Ç¤óÆÈ¼«¥Ý¥¤¥ó¥È¡È¥¨¥Ã¥°¡É¤ò£±£°£°±ß¤Ë¤Ä¤£±¥¨¥Ã¥°Ãù¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂ¾¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¥¨¥Ã¥°¡É¤Ï¡¢ÏÂ¿©½è¤È¤ó¤Ç¤ó³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ª²ñ·×»þ¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¤âÃù¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤äÆÃÊÌ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÇÛ¿®¡¢ÆÃÅµ¤È¤Î¸ò´¹¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ê¤·¤Ç¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÍøÍÑ¤ä¥¨¥Ã¥°¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Ú¡¼¥¸¡¡https://www.tonden.co.jp/mobile/
¢£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¿©Æ²¡×¡¡https://ec.tonden.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤È¤ó¤Ç¤ó³ô¼°²ñ¼Ò
´ØÅì±Ä¶ÈËÜÉô¡¡ÈÎÇäÂ¥¿ÊÉô¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡²µÆó¡Ê¤ª¤È¤Ë¡Ë¡¦µÈÅÄ
TEL 048-838-7878¡¡ FAX 048-838-8866¡¡mail: tenpo@tonden.co.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤È¤ó¤Ç¤ó³ô¼°²ñ¼Ò
´ØÅì±Ä¶ÈËÜÉô¡¡ÈÎÇäÂ¥¿ÊÉô¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡²µÆó¡Ê¤ª¤È¤Ë¡Ë¡¦µÈÅÄ
TEL 048-838-7878¡¡ FAX 048-838-8866¡¡mail: tenpo@tonden.co.jp
