Cambrex社 化学技術イノベーション（Innovation in Chemistry Technology）で2025 Snapdragon Prize受賞者としてCornell大学Song Lin教授発表





イーストラザフォード、ニュージャージー州, 2026年2月19日 /PRNewswire/ -- 世界有数の医薬品開発・製造受託機関（CDMO）であるCambrex社、ならびにCambrex社のグループ会社であるSnapdragon Chemistry社は、Cornell UniversityのCollege of Arts and Sciences（芸術科学部）に所属する化学・化学生物学のTisch University教授Song Lin博士が化学技術イノベーション（Innovation in Chemistry Technology）として2025 Snapdragon Prizeを受賞したことを発表しました。この賞には、Lin Labに対する50,000ドルの無拘束資金が含まれます。



Song Lin, Tisch University Professor, Cornell University



Lin教授は電気合成化学における先駆的な研究が評価され、医薬品の開発・製造における電気化学の利用に新たな道を切り開いています。同教授の研究室は有機化学、電気合成、触媒作用、技術開発の発展に焦点を当てています。複雑な有機分子を合成する持続可能な電気化学的技術におけるLin教授の最近の進歩には、医薬品イノベーションに不可欠なキラル化合物を含め、この分野における効率性と環境責任に新たな基準を確立しました。

「Cambrex社は、イノベーションとパートナーシップを通じて医薬品科学の最前線を前進させることに取り組んでいます」とCambrex社の最高科学責任者であるMatthew Bio氏が述べました。「Lin教授の電気合成化学における画期的な研究は、Snapdragon Prizeの精神に加え、発見と製造の未来を形成する革新的な研究を支援する当社のコミットメントを体現します」

Lin教授の名誉のうち、2025年のブラヴァトニック国立賞（2025 Blavatnik National Awards）の最終候補者、2023年のアーサー・C・コープ賞（2023 Arthur C. Cope Scholar Award）の受賞者、Clarivate社による2025年の高被引用論文著者（2025 Highly Cited Researcher）、2022年のグリーン・ケミストリー・チャレンジ賞（Green Chemistry Challenge Award）の受賞が挙げられます。これらの名誉には、同教授による科学界でのリーダーシップと持続的な影響が反映されている。

Snapdragon Chemistry社によって2024年に設立されたSnapdragon Prizeは、医薬品の発見や製造に大きな影響を与える可能性がある合成化学またはエンジニアリングの分野において、毎年1名の主要学術研究者を表彰し、前回はPrinceton大学のTodd Hyster教授とHyster Labが受賞しました。この栄誉ある賞は複雑な低分子創薬の科学的卓越性とイノベーションにおけるCambrex社のコミットメントを強調し、医薬科学における次世代の飛躍的な進歩を支援します。

Cambrex社について

Cambrex社は、医薬品ライフサイクル全体にわたる原薬開発・製造に加え、包括的分析・治験薬申請支援サービスを提供する世界有数の医薬品開発・製造受託機関（CDMO）です。

45年以上の経験を持ち、北米と欧州のグローバルクライアントにサービスを提供している2,000名の専門家チームを擁するCambrex社は、さまざまな特殊原薬技術と能力を提供します（連続フロー、規制薬物、ペプチド合成、固体科学、材料特性評価、高活性原薬を含む）。

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2916286/Cambrex.jpg

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2236065/Cambrex_logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com