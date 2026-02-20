プラスチック規制が追い風！全自動紙袋製造機の世界市場、サステナブル包装需要で2026-2032年に急拡大へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341507/images/bodyimage1】
株式会社GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）は、世界的な脱プラスチックの潮流と持続可能な包装への需要拡大を背景に、急速に成長する市場に焦点を当てた調査レポート「全自動紙袋製造機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」を発表いたしました。本レポートは、紙ロールから最終製品までを人手を介さずに連続生産できる本装置の市場動向を、売上高、販売台数、価格動向、市場シェア、主要企業ランキングなどから多角的に分析します。さらに、地域別・用途別の詳細な需要分析に基づき、2021年から2032年までの確かな成長予測を提示し、業界関係者の戦略的判断を強力にサポートします。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1187012/fully-automatic-paper-bag-making-machine
全自動紙袋製造機は、紙ロール（巻取紙）またはシート状の原紙から、製袋、糊付け、成形、切断までの全工程を自動的に行い、完成品としての紙袋を連続的に製造する専用設備です。人手による部分工程を完全に排除することで、飛躍的な生産性向上と均一な高品質の両立を実現します。食品、アパレル、ギフト、小売など多岐にわたる分野で、ブランディングと環境配慮を兼ね備えた包装ソリューションとして、その需要が世界的に高まっています。
競争環境と市場をリードする主要企業分析
グローバル市場では、Windmoeller & Hoelscher、Holweg Weber といった欧州の老舗機械メーカーが、高精度・高速度の大型ロールフィード式機械でプレミアム市場を牽引しています。一方、Sunhope Packaging Machinery、Jiangsu Fangbang Machinery、Zhejiang Zenbo Printing Machinery などに代表される中国メーカー群は、高いコストパフォーマンスと多様なカスタマイズオプションを武器に、世界的なシェアを急速に拡大しており、市場の競争構造を大きく変えつつあります。当レポートでは、これらの主要プレイヤーの販売実績、収益、市場シェアを詳細に比較分析し、各社の成長戦略と業界の最新動向を明らかにします。
市場セグメンテーション：製品タイプと用途から見える成長分野
市場の機会を具体的に把握するため、以下のセグメント別に詳細な分析を実施しています。
製品タイプ別：シートフィード式紙袋製造機、ロールフィード式紙袋製造機
ロールフィード式は、連続的な大量生産に最適であり、食品包装やショッピングバッグなど、標準化された大量生産に向くことから、市場の主流を占めています。シートフィード式は、高級ギフトバッグや小ロット多品種の生産により適しており、高付加価値製品を求める市場で存在感を示しています。
用途別：食品・飲料、消費財、その他
食品・飲料分野は、世界的なプラスチック製レジ袋規制や食品接触材料への安全意識の高まりから、最大の需要先かつ最も成長が著しいセグメントです。消費財分野（アパレル、化粧品、文具等）でも、サステナビリティを訴求するブランド戦略の一環として、高品質な紙袋へのニーズが高まっています。
市場を拡大する主要トレンドと技術革新
今後の市場発展を形作る主要トレンドは以下の通りです：
サーキュラーエコノミーと脱プラスチックの法規制：世界各国で進む使い捨てプラスチック規制が、紙袋への代替需要を直接的に喚起し、製造設備への投資を後押ししています。
株式会社GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）は、世界的な脱プラスチックの潮流と持続可能な包装への需要拡大を背景に、急速に成長する市場に焦点を当てた調査レポート「全自動紙袋製造機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」を発表いたしました。本レポートは、紙ロールから最終製品までを人手を介さずに連続生産できる本装置の市場動向を、売上高、販売台数、価格動向、市場シェア、主要企業ランキングなどから多角的に分析します。さらに、地域別・用途別の詳細な需要分析に基づき、2021年から2032年までの確かな成長予測を提示し、業界関係者の戦略的判断を強力にサポートします。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1187012/fully-automatic-paper-bag-making-machine
全自動紙袋製造機は、紙ロール（巻取紙）またはシート状の原紙から、製袋、糊付け、成形、切断までの全工程を自動的に行い、完成品としての紙袋を連続的に製造する専用設備です。人手による部分工程を完全に排除することで、飛躍的な生産性向上と均一な高品質の両立を実現します。食品、アパレル、ギフト、小売など多岐にわたる分野で、ブランディングと環境配慮を兼ね備えた包装ソリューションとして、その需要が世界的に高まっています。
競争環境と市場をリードする主要企業分析
グローバル市場では、Windmoeller & Hoelscher、Holweg Weber といった欧州の老舗機械メーカーが、高精度・高速度の大型ロールフィード式機械でプレミアム市場を牽引しています。一方、Sunhope Packaging Machinery、Jiangsu Fangbang Machinery、Zhejiang Zenbo Printing Machinery などに代表される中国メーカー群は、高いコストパフォーマンスと多様なカスタマイズオプションを武器に、世界的なシェアを急速に拡大しており、市場の競争構造を大きく変えつつあります。当レポートでは、これらの主要プレイヤーの販売実績、収益、市場シェアを詳細に比較分析し、各社の成長戦略と業界の最新動向を明らかにします。
市場セグメンテーション：製品タイプと用途から見える成長分野
市場の機会を具体的に把握するため、以下のセグメント別に詳細な分析を実施しています。
製品タイプ別：シートフィード式紙袋製造機、ロールフィード式紙袋製造機
ロールフィード式は、連続的な大量生産に最適であり、食品包装やショッピングバッグなど、標準化された大量生産に向くことから、市場の主流を占めています。シートフィード式は、高級ギフトバッグや小ロット多品種の生産により適しており、高付加価値製品を求める市場で存在感を示しています。
用途別：食品・飲料、消費財、その他
食品・飲料分野は、世界的なプラスチック製レジ袋規制や食品接触材料への安全意識の高まりから、最大の需要先かつ最も成長が著しいセグメントです。消費財分野（アパレル、化粧品、文具等）でも、サステナビリティを訴求するブランド戦略の一環として、高品質な紙袋へのニーズが高まっています。
市場を拡大する主要トレンドと技術革新
今後の市場発展を形作る主要トレンドは以下の通りです：
サーキュラーエコノミーと脱プラスチックの法規制：世界各国で進む使い捨てプラスチック規制が、紙袋への代替需要を直接的に喚起し、製造設備への投資を後押ししています。