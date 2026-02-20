携帯型レーダー速度測定器の世界市場が急成長 2026-2032年予測
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341505/images/bodyimage1】
株式会社GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）は、交通管理、スポーツ計測、科学調査など多岐にわたる分野で需要が拡大する携帯型レーダー速度測定器に焦点を当てた詳細な市場調査を完了し、その結果を「携帯型レーダー速度測定器の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」として発表いたしました。本レポートは、単なる速度計測デバイスを超え、都市の安全・円滑な交通流を支える「スマートインフラ」の一端として、またデータ駆動型の様々な活動を支援する計測ツールとしての市場の全貌を解き明かします。市場規模、価格動向、主要プレイヤーのシェアと戦略に加え、新興アプリケーションからの需要を詳細に分析し、2021年から2032年までの確かな成長予測を提示します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1231390/portable-radar-speed-detector
携帯型レーダー速度測定器は、ドップラー効果を利用して移動物体（主に車両）の速度を非接触で計測する、コンパクトで設置・移動が容易なデバイスです。その最大の特徴は「可搬性」と「即時性」にあり、固定式監視カメラシステムでは対応できない臨時の交通調査、工事現場周辺の速度監視、イベント時の車両管理など、柔軟な運用を可能にします。従来の交通取り締まり用途に加え、その正確性と利便性から、用途が急速に多様化していることが、市場拡大の大きな原動力となっています。
競争環境と市場をリードする主要企業分析
グローバル市場では、Decatur Electronics、Stalker（Applied Concepts）、Bushnell といった長年の実績とブランド力を持つ欧米企業が、特に法執行機関向け高信頼性製品において強い地位を築いています。一方、DaHua Tech（大華技術）、Maxvision、Wanyue をはじめとする中国メーカーは、コストパフォーマンスに優れた製品ラインで市場シェアを拡大し、新興国市場や一般企業・自治体向け需要を取り込んでいます。当レポートでは、これらの主要企業の販売数量、売上高、市場シェアの詳細な比較分析を通じて、業界の競争構造と各社の成長戦略を浮き彫りにします。
市場セグメンテーション：製品タイプと用途から見える将来の成長領域
市場の詳細な理解と今後の機会特定のために、以下のセグメントに分けて徹底分析を実施しています。
製品タイプ別：ハンドヘルド型、固定型
ハンドヘルド型は、警察官による現場での運用に最適で、即応性が求められる用途の主流です。一方、一時的な設置によるデータ収集（交通量調査等）では、三脚などに据え付ける固定型の需要が堅調です。技術的には、測定精度の向上、バッテリー駆動時間の長期化、BluetoothやWi-Fiを利用したデータ転送の高度化が進んでいます。
用途別：スマート交通、イベント・スポーツ、科学研究、その他
スマート交通分野が最大のアプリケーションであり、交通渋滞の分析、事故多発地点の速度監視、学校ゾーンや生活道路の速度管理など、都市の安全・円滑化を目的とした利用が世界的に拡大しています。イベント・スポーツ分野では、マラソンや自転車レースにおける選手の速度計測、野球のボール速度測定など、パフォーマンス分析ツールとしての需要が新たな市場を形成しています。科学研究では、動物の移動速度調査や風洞実験などの計測に活用されています。
株式会社GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）は、交通管理、スポーツ計測、科学調査など多岐にわたる分野で需要が拡大する携帯型レーダー速度測定器に焦点を当てた詳細な市場調査を完了し、その結果を「携帯型レーダー速度測定器の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」として発表いたしました。本レポートは、単なる速度計測デバイスを超え、都市の安全・円滑な交通流を支える「スマートインフラ」の一端として、またデータ駆動型の様々な活動を支援する計測ツールとしての市場の全貌を解き明かします。市場規模、価格動向、主要プレイヤーのシェアと戦略に加え、新興アプリケーションからの需要を詳細に分析し、2021年から2032年までの確かな成長予測を提示します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1231390/portable-radar-speed-detector
携帯型レーダー速度測定器は、ドップラー効果を利用して移動物体（主に車両）の速度を非接触で計測する、コンパクトで設置・移動が容易なデバイスです。その最大の特徴は「可搬性」と「即時性」にあり、固定式監視カメラシステムでは対応できない臨時の交通調査、工事現場周辺の速度監視、イベント時の車両管理など、柔軟な運用を可能にします。従来の交通取り締まり用途に加え、その正確性と利便性から、用途が急速に多様化していることが、市場拡大の大きな原動力となっています。
競争環境と市場をリードする主要企業分析
グローバル市場では、Decatur Electronics、Stalker（Applied Concepts）、Bushnell といった長年の実績とブランド力を持つ欧米企業が、特に法執行機関向け高信頼性製品において強い地位を築いています。一方、DaHua Tech（大華技術）、Maxvision、Wanyue をはじめとする中国メーカーは、コストパフォーマンスに優れた製品ラインで市場シェアを拡大し、新興国市場や一般企業・自治体向け需要を取り込んでいます。当レポートでは、これらの主要企業の販売数量、売上高、市場シェアの詳細な比較分析を通じて、業界の競争構造と各社の成長戦略を浮き彫りにします。
市場セグメンテーション：製品タイプと用途から見える将来の成長領域
市場の詳細な理解と今後の機会特定のために、以下のセグメントに分けて徹底分析を実施しています。
製品タイプ別：ハンドヘルド型、固定型
ハンドヘルド型は、警察官による現場での運用に最適で、即応性が求められる用途の主流です。一方、一時的な設置によるデータ収集（交通量調査等）では、三脚などに据え付ける固定型の需要が堅調です。技術的には、測定精度の向上、バッテリー駆動時間の長期化、BluetoothやWi-Fiを利用したデータ転送の高度化が進んでいます。
用途別：スマート交通、イベント・スポーツ、科学研究、その他
スマート交通分野が最大のアプリケーションであり、交通渋滞の分析、事故多発地点の速度監視、学校ゾーンや生活道路の速度管理など、都市の安全・円滑化を目的とした利用が世界的に拡大しています。イベント・スポーツ分野では、マラソンや自転車レースにおける選手の速度計測、野球のボール速度測定など、パフォーマンス分析ツールとしての需要が新たな市場を形成しています。科学研究では、動物の移動速度調査や風洞実験などの計測に活用されています。