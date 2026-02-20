食品接触紙市場規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「食品接触紙市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに各社の市場投入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
食品接触紙市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）4.8％を見込んでおり、2035年末までに1,289億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は837億米ドルと評価されました。
食品接触紙市場とは、食品と直接接触しても安全かつ適切に使用できる特殊紙素材を製造する世界的な産業を指します。これらの紙は、生鮮食品、即食食品、ベーカリー製品、飲料、テイクアウト食品などの包装、ラッピング、提供用途で広く使用されています。食品接触紙は、汚染防止、食品品質の保持、耐湿性・耐油性の付与、ならびに規制および持続可能性基準への適合を目的として設計されています。環境問題の高まりやプラスチック規制の強化を背景に、従来のプラスチック包装に代わる環境配慮型の代替材料として注目されています。
地域別シェア
アジア太平洋地域は約35～42％の市場シェアを占め、市場を主導しています。これは、中国、インド、日本などにおける急速な工業化、大規模な食品・飲料産業、持続可能な包装の採用拡大によるものです。
北米および欧州も重要な市場であり、厳格な食品安全および持続可能性規制、強固な小売・外食産業、環境配慮型素材の早期導入に支えられています。
市場成長要因
持続可能性および環境規制の強化
世界各国の政府および規制当局は、使い捨てプラスチックに対する禁止措置や課税を導入しています。この動向は、プラスチック包装を生分解性かつリサイクル可能な食品接触紙へ置き換える主要な促進要因となっています。特に欧州およびアジアの一部地域では、規制強化が素材転換を加速させています。
健康および食品安全意識の向上
消費者および食品メーカーは、安全で汚染のない包装を重視しています。食品接触紙は厳格な安全基準を満たし、生鮮食品、ベーカリー製品、液体食品などにおいて製品の品質保持に寄与します。
外食およびテイクアウト市場の拡大
クイックサービスレストラン（QSR）、カフェ、食品宅配、持ち帰り文化の拡大により、衛生的で使い捨て可能かつ持続可能な包装ソリューションへの需要が増加しています。ラップ紙、カップ、トレー、バッグなどの食品接触紙製品が広く採用されています。
環境配慮型包装への消費者嗜好
環境意識の高まりにより、ブランドは食品接触紙包装を採用する傾向が強まっています。軽量性、リサイクル可能性、生分解性といった特性が、環境意識の高い消費者に支持されています。
技術革新
バリアコーティング、耐油処理、ヒートシール性、PFASフリー技術などの革新により、食品接触紙の性能が向上し、用途拡大およびプラスチックとの競争力強化が進んでいます。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/846
