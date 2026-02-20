バッテリー製造装置市場規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「バッテリー製造装置市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに各社の市場投入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
バッテリー製造装置市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年～2035年の期間において年平均成長率（CAGR）26.7％を見込んでおり、2035年末までに市場規模は1,035億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は97億米ドルの売上高と評価されました。
バッテリー製造装置市場は、電極混合、塗工、乾燥、組立、フォーメーション、試験などの工程を含む、バッテリーセルおよびパックを生産するための機械および技術で構成されます。これらの装置ソリューションは、電気自動車（EV）、エネルギー貯蔵システム（ESS）、民生用電子機器、産業用途向けバッテリーの迅速な生産において不可欠です。世界的なエネルギー転換が加速する中、先進的なリチウムイオン電池、全固体電池、その他次世代電池への需要拡大により、メーカーは高品質・高効率・高スケーラビリティを実現する高精度かつ自動化された生産ラインの導入を進めています。
地域別シェア
アジア太平洋地域は2025年時点で市場収益の半分以上を占め、市場を主導しています。これは、中国、韓国、日本、インドにおける大規模ギガファクトリー建設および電池セル生産拠点の拡大によるものです。北米および欧州も、自動化の進展、製造回帰（リショアリング）施策、EV用電池工場の拡張により力強い成長を示しています。
主な成長要因
交通の電動化
世界的なEVへの移行は最大の需要促進要因です。中国、欧州、北米を中心にEVの普及が進む中、自動車メーカーおよび電池メーカーは生産目標達成のためにギガファクトリーを拡張し、先進的な製造装置へ投資を行っています。
再生可能エネルギー向け蓄電の拡大
系統用および住宅用エネルギー貯蔵システムの導入拡大により、高品質かつ大量生産を可能にする装置需要が増加しています。風力や太陽光など変動型再生可能エネルギーの安定化ニーズが、この傾向をさらに加速させています。
民生用電子機器需要
スマートフォン、ノートパソコン、電動自転車、ウェアラブル機器などの携帯機器は充電式電池に依存しており、小型セルフォーマット向けに最適化された生産装置の継続的需要を支えています。
自動化およびデジタル統合
高度な自動化、AI搭載インライン検査、ロボティクス、精密制御技術が装置ラインに統合されつつあり、スループット向上、不良率低減、運用コスト削減を実現しています。これらの革新は業界標準となりつつあり、長期的な装置投資を促進しています。
電池技術の革新
全固体電池や次世代化学系などの新技術は、新たな工具および専用製造システムを必要とします。研究段階から商業生産段階への移行に伴い、新たな装置需要が創出されています。
