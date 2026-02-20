水素社会を支える湿度制御技術―燃料電池加湿膜モジュール市場、2031年3.81億ドル規模予測
適切な湿度制御が燃料電池性能を決める
燃料電池加湿膜モジュールは、プロトン交換膜燃料電池（PEMFC）システム内のガス湿度を調整するための中核機能部材である。アノードとカソードの間で水蒸気を移動させるPFSA中空糸やePTFE膜を用いた水蒸気交換膜により、MEAが常に適切な湿潤状態を維持し、プロトン伝導性を確保する。これによりスタック寿命を延ばし、システム効率を高める役割を果たす。
燃料電池作動中、カソード側では反応によって水が生成される一方、アノード側では水が水素流によって失われるため、MEA両側の湿度に大きな差が生じやすい。この湿度バランスを安定化させるため、加湿膜モジュールは「ガス-ガス交換」または「ガス-水交換」機構を通じて湿潤ガス中の水分を乾燥ガスへと移行させる。モジュールの心臓部である高親水性中空糸膜束や複合多孔膜は、拡散加湿、浸透加湿、熱湿交換といった原理を併用しながら水蒸気制御を行う。膜の細孔径、厚み、親水性は単位体積あたりの物質移動量を左右し、応答速度および制御安定性の鍵となる指標である。
高密度通信時代を切り拓く革新技術、MCFがもたらす可能性
マルチコアファイバー（MCF）は、1本の光ファイバー内に複数のコアを配置することで、従来の単一コアファイバーと比較して飛躍的なデータ伝送能力を実現する次世代型光通信技術である。通信インフラの限界が見えつつある中、MCFは省スペース性・高効率性・低消費電力という利点により、通信事業者やデータセンターから強い関心を集めている。特にAI、IoT、5G/6G、スマートファクトリーの加速的普及に伴い、データ量は指数関数的に増加しており、既存インフラでは応えきれない需要に対する抜本的な解決策として、MCFは極めて重要な役割を担うと期待される。
市場は静かに拡大し、やがて爆発的な成長を迎えるか？
現時点では、MCFの導入は主に研究機関や一部先進的な通信インフラ企業にとどまっているが、国内外での技術検証が進みつつあり、実用段階へとフェーズを移行している。LP Informationによる2025年最新の調査によれば、MCF市場は北米・日本・韓国・中国を中心に今後数年で拡大が見込まれており、大手光通信メーカーや部材企業による投資活動が活発化している。政府主導の次世代ネットワーク構築プロジェクトや、クラウドベースの大規模データセンター開発などが後押しする形で、市場の立ち上がりが加速している。現段階ではニッチであっても、技術標準化やコストダウンが進めば、MCFは光ファイバー業界の中核を担う存在へと変貌する可能性を秘めている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界燃料電池用加湿膜モジュール市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/591711/humidifying-membrane-modules-for-fuel-cells）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが19.1%で、2031年までにグローバル燃料電池用加湿膜モジュール市場規模は3.81億米ドルに達すると予測されている。
図. 燃料電池用加湿膜モジュール世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341866/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341866/images/bodyimage2】
図. 世界の燃料電池用加湿膜モジュール市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
燃料電池加湿膜モジュールは、プロトン交換膜燃料電池（PEMFC）システム内のガス湿度を調整するための中核機能部材である。アノードとカソードの間で水蒸気を移動させるPFSA中空糸やePTFE膜を用いた水蒸気交換膜により、MEAが常に適切な湿潤状態を維持し、プロトン伝導性を確保する。これによりスタック寿命を延ばし、システム効率を高める役割を果たす。
燃料電池作動中、カソード側では反応によって水が生成される一方、アノード側では水が水素流によって失われるため、MEA両側の湿度に大きな差が生じやすい。この湿度バランスを安定化させるため、加湿膜モジュールは「ガス-ガス交換」または「ガス-水交換」機構を通じて湿潤ガス中の水分を乾燥ガスへと移行させる。モジュールの心臓部である高親水性中空糸膜束や複合多孔膜は、拡散加湿、浸透加湿、熱湿交換といった原理を併用しながら水蒸気制御を行う。膜の細孔径、厚み、親水性は単位体積あたりの物質移動量を左右し、応答速度および制御安定性の鍵となる指標である。
高密度通信時代を切り拓く革新技術、MCFがもたらす可能性
マルチコアファイバー（MCF）は、1本の光ファイバー内に複数のコアを配置することで、従来の単一コアファイバーと比較して飛躍的なデータ伝送能力を実現する次世代型光通信技術である。通信インフラの限界が見えつつある中、MCFは省スペース性・高効率性・低消費電力という利点により、通信事業者やデータセンターから強い関心を集めている。特にAI、IoT、5G/6G、スマートファクトリーの加速的普及に伴い、データ量は指数関数的に増加しており、既存インフラでは応えきれない需要に対する抜本的な解決策として、MCFは極めて重要な役割を担うと期待される。
市場は静かに拡大し、やがて爆発的な成長を迎えるか？
現時点では、MCFの導入は主に研究機関や一部先進的な通信インフラ企業にとどまっているが、国内外での技術検証が進みつつあり、実用段階へとフェーズを移行している。LP Informationによる2025年最新の調査によれば、MCF市場は北米・日本・韓国・中国を中心に今後数年で拡大が見込まれており、大手光通信メーカーや部材企業による投資活動が活発化している。政府主導の次世代ネットワーク構築プロジェクトや、クラウドベースの大規模データセンター開発などが後押しする形で、市場の立ち上がりが加速している。現段階ではニッチであっても、技術標準化やコストダウンが進めば、MCFは光ファイバー業界の中核を担う存在へと変貌する可能性を秘めている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界燃料電池用加湿膜モジュール市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/591711/humidifying-membrane-modules-for-fuel-cells）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが19.1%で、2031年までにグローバル燃料電池用加湿膜モジュール市場規模は3.81億米ドルに達すると予測されている。
図. 燃料電池用加湿膜モジュール世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341866/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341866/images/bodyimage2】
図. 世界の燃料電池用加湿膜モジュール市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）