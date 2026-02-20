動画の顔モザイク自動とモザイク自動追従に対応。HitPaw Edimakor、AIモーショントラッキング機能を強化
近年、YouTubeやTikTokをはじめとする動画共有プラットフォームの普及により、誰もが日常的に動画を撮影・編集・投稿する時代となりました。
その一方で、動画制作における「プライバシー配慮」への意識も急速に高まっています。
特に、
● 動画内に映り込んだ人物の顔
● 動く対象物のプライバシー処理
● SNS投稿前の顔隠し編集
といった課題は、多くのクリエイターや一般ユーザーにとって避けて通れない編集工程となっています。
こうした背景から、現在注目を集めているのが「顔 モザイク 自動」「モザイク 自動追従」 といったAI編集機能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341798/images/bodyimage1】
モザイク自動追従を支える「モーショントラッキング」技術
モーショントラッキングとは、動画内の被写体や対象物の動きを検出し、その動きに合わせてモザイク・スタンプ・テキストなどの編集要素を自動で追従させる技術を指します。
従来、動く顔や対象物へのモザイク処理は、
● キーフレーム設定
● 手動での位置調整
● フレームごとの微修正
といった煩雑な作業が必要でした。
しかしモーショントラッキング技術を活用することで、キーフレーム不要で自然な追従編集が可能となり、編集負担を大幅に軽減できます。
HitPaw Edimakor、モーショントラッキング＆自動モザイク機能を強化
Edimakor本アップデートにより、動画内の顔をAIが自動検出し、ワンクリックでモザイクを適用可能に。被写体が動くシーンでもモザイクは自動で追従し、従来必要だったキーフレーム編集は不要となります。
さらに、顔モザイク機能に加え、演出面での活用も大きく拡張されました。
● スタンプ・ステッカーの追従配置
● テキスト・ロゴの動的追従表示
● 動く被写体へのエフェクト適用
など、モーショントラッキングを活用した多彩な表現が可能になります。
SNS投稿、Vlog、インタビュー動画など、多様な動画制作シーンにおいて、顔隠し編集やモザイク自動追従を簡単に実現します。被写体が移動する場面でも、AIが顔や対象を継続的に検出し、ズレの少ない自然なモザイク処理を維持します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341798/images/bodyimage2】
Edimakorのモーショントラッキング＆自動モザイク機能もっとを見る→https://reurl.cc/k8DlVq
Edimakorで顔にモザイク自動の使い方
HitPaw Edimakorでは、顔モザイク自動編集を直感的な操作で設定できます。ワンクリック適用・キーフレーム不要の設計により、初心者でもスムーズに編集可能です。
(1) 「新規プロジェクト」を作成し、編集したい動画をタイムラインへ追加します。
(2) 動画クリップを選択し、右側設定パネルの「動画＞AIツール」から「自動モザイク」を選択します。
(3) ワンクリックでAIが顔を自動検出し、そのままモザイク処理が適用されます。
(4) 被写体が動くシーンでも、モザイクは自動追従し、キーフレーム設定は不要です。
(5) 編集完了後、そのまま書き出しが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341798/images/bodyimage3】
最新版のEdimakorを無料ダウンロード→ https://reurl.cc/6brN25
無料試用について
HitPaw Edimakorは、無料プランにおいても1回の無料試用が可能です。顔モザイク自動およびモザイク自動追従機能の操作感を事前に確認できます。
