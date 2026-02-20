赤ちゃんのはじめての一枚に。 基本の良さがそろった、popomiのガーゼおくるみが新登場
子育て関連アイテムを展開する株式会社A-YO商事（よみ：エイヨショウジ／本社：埼玉県川口市／代表取締役：全 心赫）は、自社ブランド「popomi（ポポミ）」より、新商品「ガーゼおくるみ」を発表いたしました。本商品は、綿100％のやさしいガーゼ素材を使用し、通気性や肌ざわり、使いやすさといった基本の良さにこだわったおくるみとして、退院後すぐの新生児期から快適にお使いいただけます。
【退院の日から始まる、赤ちゃんとの新しい毎日に】
退院後すぐの新生児期は、体温調整がまだ上手にできず、寝ている時間も長いため、赤ちゃんの体をやさしく包めるものがあると安心です。はじめての育児の中で、「どんな素材を選べばいいのだろう」と悩む方も多いのではないでしょうか。
popomiのガーゼおくるみは、綿100％のガーゼ素材を使用し、通気性とやわらかさを両立。赤ちゃんのデリケートな肌にも配慮した、毎日使いやすい一枚に仕上げました。
生地は用途やお好みに合わせて選べる2種類をご用意。軽やかで通気性に優れた「2重ガーゼ」と、ふんわりとした厚みがあり、リバーシブルで使える「6重ガーゼ」からお選びいただけます。
どちらも洗濯を重ねるほどやわらかくなり、赤ちゃんの毎日をやさしく包み込みます。
【赤ちゃんの毎日に寄り添う、おくるみという存在】
新生児期の赤ちゃんは、モロー反射で目を覚ましてしまったり、体温調整が未熟なため冷えやすかったりと、繊細な時期を過ごします。また、ベビーカーでのお出かけやお昼寝時、授乳やおむつ替えの際など、「もう一枚あれば」と感じる場面も少なくありません。
popomiのガーゼおくるみは、そんな日常の小さな不安や不便に寄り添う存在として生まれました。包む、掛ける、敷くといったさまざまな使い方ができるため、新生児期だけでなく、その後の成長とともに長く活躍します。
【やさしさをかたちに。popomiオリジナルデザイン】
やさしい色合いと、暮らしになじむオリジナルデザインも魅力のひとつ。同柄で展開しているスタイやスリーパーとあわせてコーディネートを楽しむこともできます。
赤ちゃんとの毎日に、機能性だけでなく“選ぶ楽しさ”もお届けします。
【商品概要】
商品名：ガーゼおくるみ
価格：2重ガーゼ 1,580円（税込）／6重ガーゼ 3,180円（税込）
サイズ：100×100cm
素材：綿100％
重量：2重ガーゼ 140g／6重ガーゼ 387g
カラー：9色展開（詳細は商品ページをご覧ください）
商品ページ：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-swaddle-js.html
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
