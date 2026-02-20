MiniTool Power Data Recovery Free の「1GBの壁」 - 無料で2GB復元できるソフトとの比較
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG 無料版」は定期的にアップデートが行われています。2026年1月16日にリリースされた最新版10.7.0ではデータ復元機能の性能がさらに向上しました。
■ Tenorshare 4DDiG 無料版 公式サイト：https://x.gd/RF2Kv」
はじめに
データを誤って消してしまったとき、検索で真っ先に名前が出てくるソフトのひとつがMiniTool Power Data Recovery Freeです。ただ、実際に使う場面になって初めて気づくことがあります。無料版に設定されている復元上限の問題です。
本記事ではMiniTool Power Data Recovery Freeの機能と制限を整理し、同じ「無料」の枠組みでより広い範囲に対応できるソフトとの違いを具体的に比較します。
■ Tenorshare 4DDiG 無料版をダウンロード：https://x.gd/k4o3E
MiniTool Power Data Recovery Freeでできること・できないこと
MiniTool Power Data Recovery Freeは、Windows専用のデータ復元ソフトです。削除ファイルの復元、フォーマット後のデータ取り出し、RAWドライブ化したメディアからの復旧など、主要なケースに対応しています。HDD・SSD・USBメモリ・SDカードと対応メディアも幅広く、スキャン機能自体は無料版でも無制限に使えます。
問題になるのは、復元時の上限が1GBに制限されている点です。スキャンで見つかったファイルを実際に保存しようとした瞬間、この制限が壁として現れます。1GBを超えた時点でダイアログが表示され、そこから先は有料版に移行しなければ復元できません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342307/images/bodyimage1】
「1GBまで無料」は、現在のファイルサイズと合っていない
この1GBという上限が現実にどの程度の問題になるか、具体的に考えてみます。
最近のスマートフォンで撮影した JPEG 高画質の写真は、100枚で600MB～1GB に達します。Adobe Lightroomで管理する .DNG や Canon の .CR3 形式の RAW データであれば、50枚程度で1GB を超えます。GoPro や DJI Osmo Pocket 3 で撮影した4K動画は1分あたり1GB 前後になるため、数分の映像を復元しようとした時点で無料版では対応できなくなります。
「1GBまで無料」という設計は、現在のストレージ運用の実態と照らすと、制限の前提と現実の用途にギャップが生じています。
Tenorshare 4DDiG 無料版との違いはどこか
Tenorshare 4DDiG 無料版は、MiniTool Power Data Recovery Freeと同様に無料で使えるデータ復元ソフトですが、無料で復元できる上限が最大2GB に設定されています。容量が倍あるという差は、「ファイル数がそれなりにあるが、丸ごと全部というほどでもない」という最もよくある消失ケースで直接影響します。
容量以外にも、使い勝手の面でいくつか差があります。
プレビュー機能の充実度：MiniToolでも一部ファイルのプレビューは可能ですが、Tenorshare 4DDiG 無料版では写真・動画・ドキュメント・音声ファイルまで確認できます。破損しているファイルを事前に除外して復元できるため、判断の精度が変わります。
スキャン中の並行復元：大容量HDDのスキャンは数十分以上かかることがあります。Tenorshare 4DDiG 無料版はスキャン進行中でも先に見つかったファイルを復元できますが、MiniTool Power Data Recovery Freeはスキャン完了後に復元する流れになります。
対応OS：Tenorshare 4DDiG 無料版はWindows版・Mac版の両方が用意されており、MiniTool Power Data Recovery FreeがWindows専用である点とは異なります。
■ Tenorshare 4DDiG 無料版 公式サイト：https://x.gd/RF2Kv」
はじめに
データを誤って消してしまったとき、検索で真っ先に名前が出てくるソフトのひとつがMiniTool Power Data Recovery Freeです。ただ、実際に使う場面になって初めて気づくことがあります。無料版に設定されている復元上限の問題です。
本記事ではMiniTool Power Data Recovery Freeの機能と制限を整理し、同じ「無料」の枠組みでより広い範囲に対応できるソフトとの違いを具体的に比較します。
■ Tenorshare 4DDiG 無料版をダウンロード：https://x.gd/k4o3E
MiniTool Power Data Recovery Freeでできること・できないこと
MiniTool Power Data Recovery Freeは、Windows専用のデータ復元ソフトです。削除ファイルの復元、フォーマット後のデータ取り出し、RAWドライブ化したメディアからの復旧など、主要なケースに対応しています。HDD・SSD・USBメモリ・SDカードと対応メディアも幅広く、スキャン機能自体は無料版でも無制限に使えます。
問題になるのは、復元時の上限が1GBに制限されている点です。スキャンで見つかったファイルを実際に保存しようとした瞬間、この制限が壁として現れます。1GBを超えた時点でダイアログが表示され、そこから先は有料版に移行しなければ復元できません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342307/images/bodyimage1】
「1GBまで無料」は、現在のファイルサイズと合っていない
この1GBという上限が現実にどの程度の問題になるか、具体的に考えてみます。
最近のスマートフォンで撮影した JPEG 高画質の写真は、100枚で600MB～1GB に達します。Adobe Lightroomで管理する .DNG や Canon の .CR3 形式の RAW データであれば、50枚程度で1GB を超えます。GoPro や DJI Osmo Pocket 3 で撮影した4K動画は1分あたり1GB 前後になるため、数分の映像を復元しようとした時点で無料版では対応できなくなります。
「1GBまで無料」という設計は、現在のストレージ運用の実態と照らすと、制限の前提と現実の用途にギャップが生じています。
Tenorshare 4DDiG 無料版との違いはどこか
Tenorshare 4DDiG 無料版は、MiniTool Power Data Recovery Freeと同様に無料で使えるデータ復元ソフトですが、無料で復元できる上限が最大2GB に設定されています。容量が倍あるという差は、「ファイル数がそれなりにあるが、丸ごと全部というほどでもない」という最もよくある消失ケースで直接影響します。
容量以外にも、使い勝手の面でいくつか差があります。
プレビュー機能の充実度：MiniToolでも一部ファイルのプレビューは可能ですが、Tenorshare 4DDiG 無料版では写真・動画・ドキュメント・音声ファイルまで確認できます。破損しているファイルを事前に除外して復元できるため、判断の精度が変わります。
スキャン中の並行復元：大容量HDDのスキャンは数十分以上かかることがあります。Tenorshare 4DDiG 無料版はスキャン進行中でも先に見つかったファイルを復元できますが、MiniTool Power Data Recovery Freeはスキャン完了後に復元する流れになります。
対応OS：Tenorshare 4DDiG 無料版はWindows版・Mac版の両方が用意されており、MiniTool Power Data Recovery FreeがWindows専用である点とは異なります。