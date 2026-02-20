水系ウェハーエッチング後残渣除去剤の業界分析レポート：企業ランキング、価格動向、成長率2026
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「水系ウェハーエッチング後残渣除去剤―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」を発表しました。
発行日：2026年2月14日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1671015/aqueous-wafer-post-etch-residue-remover
【レポート概要】
水系ウェハーエッチング後残渣除去剤の世界市場規模は、2026年に262百万米ドルと推定され、2032年までに418百万米ドルに達すると予測されています。2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は8.1%と見込まれています。
水系ウェハーエッチング後残渣除去剤は、半導体製造のエッチング工程後に残るポリマーや金属副生成物を洗浄するための薬液である。水をベースとするため環境負荷低減に寄与しつつ、高い洗浄力と材料適合性を実現する。微細化が進むデバイス製造では、表面欠陥抑制と歩留まり向上を支える重要材料となる。
1. 製品タイプ別市場分析：Alkaline Residue Removal、 Acidic Residue Removal
水系ウェハーエッチング後残渣除去剤市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Dry Etching、 Wet Etching
各用途分野における水系ウェハーエッチング後残渣除去剤の需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Entegris, Inc.、 DuPont de Nemours, Inc.、 Merck & Co., Inc.、 JSR Corporation、 Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.、 FUJIFILM Holdings Corporation、 BASF SE、 Kanto Chemical Co.,Inc.、 Avantor, Inc.、 Solexir Technoloy.Inc.、 Technic Inc.
水系ウェハーエッチング後残渣除去剤市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：水系ウェハーエッチング後残渣除去剤市場の概要と成長見通し
水系ウェハーエッチング後残渣除去剤の基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2021～2032）
第2章：主要企業の水系ウェハーエッチング後残渣除去剤市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2021～2026）
第3章：製品別市場動向
水系ウェハーエッチング後残渣除去剤を製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2021～2032）
第4章：用途別市場分析
各用途における水系ウェハーエッチング後残渣除去剤の市場規模、需要構造、成長性を比較し、産業別導入の傾向や新たなビジネスチャンスを明確にします。（2021～2032）
