放射冷却塗料ビジネス情報レポート：世界市場規模、シェア、需要予測2026-2032
2026年2月14日に、QYResearch株式会社は「放射冷却塗料―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の調査レポートを発表しました。本報告書は、放射冷却塗料の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、放射冷却塗料の市場規模を、2021年から2032年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．放射冷却塗料市場概況
2025年における放射冷却塗料の世界市場規模は、4.36百万米ドルと予測され、2026年から2032年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）22.2%で成長し、2032年までに22.62百万米ドルに達すると予測されている。
放射冷却塗料は、太陽光を高効率で反射し、同時に赤外線を大気外へ放射することで表面温度を低減させる機能性コーティングである。建築物の屋根や外壁、タンクなどへ施工され、空調エネルギー削減や設備保護に貢献する。材料設計では分光反射率や耐候性の最適化が鍵となる。
２．放射冷却塗料の市場区分
放射冷却塗料の世界の主要企業：i2Cool、 Azure Era、 CSCEC、 Pirta、 MG Energy、 Cryox、 Nippon Paint、 AkzoNobel、 Aorun Advanced Materials、 SKSHU Paint、 Beixin Jiabaoli Coatings、 First New Material Technology
上記の企業情報には、放射冷却塗料の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
放射冷却塗料市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Reflectivity Greater Than 96%、 Reflectivity Less Than 96%
用途別：Construction Industry、 Warehousing、 Transportation Equipment、 Energy and Power Facilities、 Others
また、地域別に放射冷却塗料市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1671022/radiative-cooling-paint
【総目録】
第1章：放射冷却塗料の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2021～2032）
第2章：放射冷却塗料メーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、放射冷却塗料の製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2021～2026）
第3章：製品別の分析を提供し、世界の放射冷却塗料の売上、売上市場シェア、販売量、販売量市場シェア、価格を含む。（2021～2032）
第4章：用途別の分析を提供し、世界の放射冷却塗料の売上、売上市場シェア、販売量、販売量市場シェア、価格を含む。（2021～2032）
