3月31日まで無償公開。メタバースで活躍するクリエイター向けの書籍「企業とつながるメタバース第2版」を発表しました。
VR関連アクセサリーの企画・販売を行う株式会社ROOX（本社：東京都豊島区）は、2026年2月20日、ダウンロード書籍「企業とつながるメタバース第2版」を発表いたしました。メタバースで活躍するクリエイター、パフォーマー向けに執筆されたもので、2025年3月に発行された初版は大きな反響を呼びました。第2版ではメタバースで活動されている方々の事例を集めて解説した「第2部 実践編」が追加され、より具体的に学ぶことができます。
書籍「企業とつながるメタバース」第2版のダウンロードPDF版は1,100円で、3月31日まで無償で公開されます。
clusterにおける個人収益化の解禁を受けて
2024年夏、メタバースプラットフォームのclusterにおいて、個人商用利用が解禁され、クリエイター、パフォーマーにとって収益化が一層現実的となったことを受けて、本書初版が発行されました。
「企業の論理を知り、正しく振る舞うことで、受注側も発注側も最大の効果を享受できる」という内容は大きな反響を呼びました。
発注企業側の視点を解説
本書の特色は、クリエイター、パフォーマーの側に立ち、発注企業がどのような視点で考えているかを解説したところにあります。その内容は、業務の進め方にとどまらず、税務、法務、内部統制にまで及びます。
さらに、見積書や請求書の書き方など雛形をふんだんに掲載。すぐに実務に転用できるよう、フォームもダウンロードできるようになっています。
具体例を解説する第2版
第2版では理論的・抽象的な内容であった初版に、「第2部」を追加して具体的事例をもとにした解説を行いました。実際にメタバースで活動されている皆さんのポートフォリオや営業活動、クライアントからの信頼の獲得方法を題材にしています。これにより、内容に一層具体性が増したと考えています。
DMウェア
当社は多くのクリエイター、パフォーマーの皆様のお役に立ちたいと考えており、本書の内容をメタバースコミュニティを通じて共有していただきたいと願っています。そこで、本書をDMウェア（当社による造語）と位置づけ、SNSのDM機能を利用し、1:1でダウンロードリンクを受け取る範囲において、無償でお読みいただけると定めました。
本気で企業案件に取り組みたい皆様を支援したいと考えたものです。
書籍「企業とつながるメタバース」のダウンロードPDF版は1,100円で、3月31日まで無償で公開されます。初版をお持ちの方は期間無制限で最新版を再ダウンロードできます。
【製品概要】
名称 ：企業とつながるメタバース PDF版
編者 ：株式会社ROOX
表紙漫画 ：めいめい先生
ページ数 ：58ページ
形式 ：PDF
価格 ：1,100円（税込）
購入方法(1)：BOOTH https://roox.booth.pm/items/6241852
購入方法(2)：当社オンラインショップ https://shop.roox.jp/product/roxbokcag/
※clusterはクラスター株式会社の登録商標です。本企画はクラスター株式会社とは関係ありません。
本件に関するお問い合わせ先:
株式会社ROOX （担当：水島）
電話: 03-3565-6815
株式会社ROOXについて：
株式会社ROOXは、VRの未来を信じ、他の会社が手をつけないような「攻めた」製品の開発を通じて、ユーザーの皆様に、より快適な操作環境、より楽しく過ごせるアイテムをお届けすることをめざして精力的に活動する気鋭の集団です。
https://roox.jp
