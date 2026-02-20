3月31日まで無償公開。メタバースで活躍するクリエイター向けの書籍「企業とつながるメタバース第2版」を発表しました。

3月31日まで無償公開。メタバースで活躍するクリエイター向けの書籍「企業とつながるメタバース第2版」を発表しました。