【2/26開催】楽天市場の海外店舗向け「改正製品安全4法」対応セミナー。2025年12月25日施行に伴う「国内管理人」登録の実務を徹底解説！
【2/26開催】楽天市場の海外店舗向け「改正製品安全4法」対応セミナー。2025年12月25日施行に伴う「国内管理人」登録の実務を徹底解説！
～楽天RMSでの「国内管理人」情報設定と提出書類のポイント～
施行後の取り締まり状況を踏まえ、アカウントの健全性を守るための対策を言語別にレクチャー（中国語・韓国語）
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、2025年12月25日に施行された改正製品安全4法（PSE、PSC等）を受け、海外EC事業者様を対象に、「国内管理人」の選任および楽天プラットフォーム内での具体的な対応実務を含めた法改正と申請に関するオンラインセミナーを2026年2月26日（木）に開催いたします。
■セミナー開催の背景
2025年12月25日の法改正により、楽天市場を含むECモールでPSE（電気用品安全法）やPSC（消費生活用製品安全法）などの対象製品を販売する海外事業者は、日本国内に「国内管理人」を置き、その情報を届け出ることが義務化されました。
これに伴い、楽天市場においてもコンプライアンス遵守の観点から、対象製品を扱う店舗に対して「国内管理人」情報の登録や関連書類の提出が強く求められています。対応に不備がある場合、違反点数の付与や出品停止措置などのリスクが生じるため、正確なオペレーションが不可欠です。本セミナーでは、楽天特有の登録実務に焦点を当て、中国語・韓国語で詳しく解説いたします。
■本セミナーで得られること
製品安全4法で2025年12月25日に改正された内容を、簡単にまとめて振り返りを行います。
また、楽天市場の店舗運営において、改正法を遵守しながら安定した販売を継続するための「RMS操作」のノウハウを、中国・韓国の各専門スタッフがわかりやすくお伝えします。
【セミナー概要】
開催日： 2026年2月26日（木）
形式： オンライン（Zoom）
参加費： 無料
時間帯：
【中国語セッション】 日本時間 12:00～12:30
【韓国語セッション】 日本時間 12:30～13:00
対象： 楽天市場等のECプラットフォームにて、日本向けにPSE/PSC対象製品を販売している中国・韓国の事業者様
【主な講演内容（予定）】
・改正製品安全4法の最新状況 2025年12月25日施行後の動向と、海外EC企業が直面している課題。
・国内管理人制度の重要性と選任実務 国内管理人の役割、責任範囲、および経済産業省への具体的な届出プロセス。
・楽天市場における「改正製品安全4法」への対応義務
・楽天RMSでの「国内管理人」情報設定マニュアル
・審査落ちを防ぐためのポイントと、万が一の通知が届いた際の初動。
・コマースロボティクスによる支援サービスのご紹介 複雑な法令対応をワンストップでサポートする「国内管理人サービス」の詳細。
・質疑応答
【申し込み方法】
参加をご希望の方は、下記URLよりお申し込みください。
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
【PSE・PSC国内管理人サービス詳細】https://airtrade.jp/service_en/domestic-administrator
【メールでのお問合せ】global@commerce-robotics.com
【オンライン個別無料相談会お問合せ】global@commerce-robotics.com
【株式会社コマースロボティクス 会社概要】
海外企業が日本のECマーケットに進出するためのサポートおよび業務委託サービス「Air Trade（エアトレード）」をご提供しております。
楽天市場のグローバル公式パートナーとして、海外企業の日本進出をイチからお手伝いいたします。
商号：株式会社コマースロボティクス
代表者：代表取締役 伊藤 彰弘
所在地：東京都港区新橋5-10-5 PMO新橋II 4階
設立：2013年7月
事業内容：SaaS事業、Global事業、AI事業、ERP事業
URL：http://www.commerce-robotics.com
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
