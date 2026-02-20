iPhone修理アイサポ【四日市店】が令和8年2月21日(土)OPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ四日市店を令和8年2月21日(土)にOPENしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341759/images/bodyimage1】
■アイサポ四日市店より皆様へ
この度、2月21日(土)に『iPhone修理アイサポ四日市店』がOPENしました。
当店は、三重県四日市市新正五丁目3-1にありますジョイカル四日市南店の施設内にございます。
元々ジョイカル四日市南店として自動車販売・メンテナンスを行い、同施設内には中古カー用品専門店のアップガレージ四日市店も併設しています。
車の専門知識と細やかな技術に支えられた確かな作業品質が強みであり、デバイス修理においても丁寧で正確な作業を徹底しています。
また、駐車場完備で四日市市だけでなく鈴鹿市・桑名市・菰野町など遠方からも利用しやすく、多くのお客様に選ばれています。
iPhone修理では、バッテリー交換・画面割れ修理・ガラス割れ・水没トラブルなど幅広い症状に対応し、即日修理も可能です。
さらに、iPad修理や最新のガラスコーティング「アイサポコーティング」も取り扱っており、大切な端末を長く安心してご使用いただけるようサポートいたします。
地域密着型のiPhone修理店として、四日市市および近隣の皆さまに気軽にお立ち寄りいただけるお店づくりを目指しています。
四日市市でスマホのトラブルが発生した際には、ぜひ当店にお任せください。
お客様のご来店をスタッフ一同心よりお待ち致しております。
【アイサポ四日市店店舗概要】
所 在 地：〒510-0064
三重県四日市市新正五丁目3-1 ジョイカル四日市南店内
営業時間：10時～19時まで営業中（最終受付18時）
電話番号：0120-479-120
iPhone修理アイサポ四日市店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpoyokkaichi/
アクセス方法：
●近鉄名古屋線 新正駅より徒歩5分
●三重交通 四日市南警察前バス停より徒歩3分
●国道1号線 新正四交差点すぐ
【駐車】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
