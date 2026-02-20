ソフトウェア開発ライフサイクルにおける生成AI市場は高成長の拡大段階へ
自動化、クラウドネイティブ開発、AI支援型エンジニアリングがソフトウェアの構築、テスト、セキュリティ確保の方法を再形成しています。
ソフトウェア開発ライフサイクルにおける生成AIの世界市場は、初期の試験的導入段階から体系的な企業導入段階へと移行しました。2025年には市場規模は約5億5,210万ドルに達し、2020年以降年平均成長率28.6％で拡大しています。AI支援型コーディングツールの選択的利用から始まったものが、現在では設計、開発、テスト、導入のワークフロー全体へと統合が進んでいます。
市場は2025年の5億5,210万ドルから2030年には18億80万ドルへ、年平均成長率26.7％で拡大すると予測されています。2030年から2035年の間も年平均成長率26.3％で成長が継続し、57億7,590万ドルに達する見込みです。この持続的な拡大は、ソフトウェアの設計、セキュリティ確保、提供方法における構造的変化を反映しています。
過去の成長を支えた構造的要因
過去5年間の急速な市場成長は、複数の要因の重なりによって支えられました。
ソフトウェア開発における自動化需要の高まりが中心的な役割を果たしました。組織はコードの複雑性が増大する中で、リリースサイクルの加速を求められていました。AI支援型コーディングツールは生産性の向上と開発チーム全体における一貫性の改善をもたらしました。
クラウドコンピューティングサービスの急速な拡大も導入を後押ししました。開発環境がクラウドベースのプラットフォームへ移行するにつれて、AIの統合はより円滑かつ拡張可能となりました。
同時に、ソフトウェアセキュリティおよび規制遵守への関心の高まりが、テストおよびコード検証プロセスにおける自動化を促進しました。AIベースのツールは脆弱性の迅速な検出と内部コーディング基準への準拠を改善しました。
しかし、この期間の成長には課題も存在しました。データプライバシーおよび知的財産リスクに対する懸念は、高度に規制された分野での導入を制限しました。また、組織内の人材不足やAI専門知識の不足も一部市場での導入速度を抑制しました。
今後の成長を支える要因
今後は複数の構造的要因が成長を持続させると見込まれています。
サービス型ソフトウェアおよびクラウドネイティブアプリケーションの拡大により、開発の複雑性は増大しています。企業は分散アーキテクチャ、マイクロサービス環境、継続的統合パイプラインを管理しています。生成AIツールはこれらのワークフローの効率化を支援します。
コスト最適化は依然として重要な優先事項です。AI主導の自動化は反復的なコーディング作業を削減し、デバッグを加速し、リリースサイクルを短縮します。これらの効率化はプロジェクトコストの管理に直接寄与します。
より高品質なコードおよび迅速な導入サイクルへの需要は各産業で高まっています。組織は信頼性を損なうことなくデジタル機能を提供することを求められています。生成AIツールはテスト、文書化、リファクタリング作業を支援します。
製造業、医療、金融サービスなどの分野におけるデジタルトランスフォーメーションの取り組みも導入を強化しています。
強力な成長見通しがある一方で、いくつかの要因が拡大を抑制する可能性もあります。AI生成コードの所有権に関する規制および法的な不確実性は多くの地域で未解決のままです。バイアス、精度、信頼性に関する懸念も継続的な技術改善を必要としています。貿易摩擦や関税関連の混乱はAI導入に関連するインフラおよびハードウェアコストに影響を及ぼす可能性があります。
