無糖炭酸飲料市場規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「無糖炭酸飲料市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに各社の市場投入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
無糖炭酸飲料市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年～2035年の期間において年平均成長率（CAGR）4.3％を見込んでおり、2035年末までに市場規模は683億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は445億米ドルの売上高と評価されました。
無糖炭酸飲料市場は、コーラ、レモンライム、フルーツ風味ソーダ、スパークリングウォーターなどの炭酸飲料のうち、砂糖の代わりに代替甘味料を使用して低カロリーまたはゼロカロリーの清涼感を提供する製品群を含みます。これらの飲料は、肥満、糖尿病、心血管疾患など高糖分摂取に伴う健康リスクを回避しながら炭酸飲料を楽しみたい健康志向の消費者に支持されています。本市場には、アスパルテームやスクラロースなどの人工甘味料を使用した製品に加え、変化する消費者の嗜好に対応するためステビアなどの天然甘味料を使用した製品も含まれます。
地域別では、北米が強い消費者需要、豊富な製品展開、確立された流通網を背景に、世界市場の大きなシェア（しばしば売上の30～35％以上）を占めています。欧州およびアジア太平洋地域も重要な市場であり、特にアジア太平洋地域は都市化の進展と健康意識の高まりにより最も高い成長率を示しています。
主な成長要因
健康意識の高まり
世界的に高糖分摂取に伴う健康リスク（肥満や糖尿病など）への認識が高まっています。これにより、健康への悪影響を抑えながら炭酸飲料を楽しめる低カロリー・無糖製品への需要が拡大しています。
製品革新およびフレーバーの多様化
メーカーは、混雑した市場で差別化を図るため、革新的なフレーバー、プレミアム製品、天然甘味料配合の製品を投入しています。フルーツ風味やボタニカルブレンドなどが幅広い消費者層に訴求しています。
流通チャネルの拡大
スーパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売プラットフォームでの取扱拡大により、特にデジタルに精通した若年層を中心に購入の利便性が向上しています。
規制および公衆衛生上の圧力
砂糖税、表示規制、砂糖摂取削減を目的とした公衆衛生キャンペーンなどの政府政策が、従来型炭酸飲料に代わるより健康的な選択肢として無糖製品の提供を促しています。
フィットネスおよびウェルネス志向の拡大
特にミレニアル世代やZ世代を中心に、フィットネスやバランスの取れた食生活への関心が高まっており、健康的なライフスタイルに適合する低カロリー炭酸飲料の需要を支えています。
市場セグメンテーション
無糖炭酸飲料市場は、以下のように分類されます。
