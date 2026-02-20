歯科用チェア市場規模、シェアレポート、成長要因およびメーカー（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「歯科用チェア市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに各社の市場投入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
歯科用チェア市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）5.9％を見込んでおり、2035年末までに19億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は11億米ドルと評価されました。
歯科用チェア市場とは、歯科医院や病院において患者の診察および治療を支えるための基礎的設備を供給する世界的な産業を指します。歯科用チェアは単なる座席機能にとどまらず、照明、器具トレー、人間工学に基づくポジショニング制御などの重要な機能を統合しています。その設計および機能は、自動化、人間工学的快適性、デジタル統合、患者安全性の革新により大きく進化してきました。本市場の成長は、世界的な歯科医療サービス、口腔衛生意識の向上、医療インフラ整備の拡大といった広範な動向を反映しています。
地域別シェア
北米は高度な歯科インフラおよび医療機器への高い支出を背景に、世界最大のシェア（約38～40％）を占めています。
アジア太平洋地域は、口腔衛生意識の向上、中間層の歯科医療アクセス拡大、クリニック数の増加により、最も成長が速い地域です。
成長要因
歯科用チェア市場の拡大を支える主な要因は以下のとおりです。
口腔衛生意識の向上および治療件数の増加
口腔疾患、予防医療、審美歯科に対する意識の高まりが歯科受診率を押し上げています。定期検診や治療の増加により、患者の快適性および臨床効率を向上させる最新の歯科用チェアへの投資が促進されています。
技術革新
現在の歯科用チェアは、自動化、プログラム可能なポジション、人間工学的サポート、チェアマウント型器具システム、チェアサイドモニターや口腔内イメージングなどのデジタルインターフェースを統合しています。これらの進歩によりワークフローが改善され、処置時間が短縮され、患者の快適性が向上するため、高度なチェアの導入が進んでいます。
歯科医院およびサービスの拡大
特に新興国市場における歯科医院数の増加が、新規導入および更新需要を直接的に押し上げています。歯科および医療インフラへの投資拡大も市場成長を支えています。
患者中心医療へのシフト
患者は高度で快適な設備を備えたクリニックを好む傾向が強まっています。これに対応し、歯科医院はサービス差別化と満足度向上のために設備更新を進めています。
デジタル歯科との統合
CAD／CAMシステム、リアルタイムイメージング、スマートチェア制御などのデジタル歯科技術への需要拡大が、最新型歯科用チェアへの移行を加速させています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342303/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
歯科用チェア市場は、以下のように分類されます。
