江戸川区総合文化センター（東京都江戸川区／館長：齋藤俊光）は、２０２６年4月から2027年11月まで、改修工事のため全館休館となります。

これまで当館に関わってくださったすべての皆様に感謝の気持ちを込めて、「あの人から届いた！メッセージ展」を開催しております。

江戸川区にゆかりのある方や、当館の主催公演に出演いただいた方からお寄せいただいたメッセージを展示中です。

アーティスト・亀梨和也氏や、HIP HOPアーティスト・KREVA氏、世界的指揮者・山田和樹氏、世界的な現代美術家・宮島達男氏、人間国宝の落語家・五街道雲助氏ほか、多彩な顔ぶれの皆様より江戸川区の思い出や総合文化センターの舞台でのエピソードなど、たくさんのお言葉をいただきました。

皆さまの思い出と重ね合わせてご覧いただき、江戸川区や総合文化センターの魅力を再発見いただくことを目的として開催いたします。

【イベント概要】

日 時 ： 2026年 １月2２日(木)～3月31日（火） ８:３０～２２:00

会 場 ： 江戸川区総合文化センター１F中央ロビー

料 金： 無 料