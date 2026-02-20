建築物衛生法（ビル管理法）に基づく空気環境測定を効率化 CO2測定の見える化に対応する「温度・湿度モニタリングカメラシステム」特設ページを公開／AIカメラのトリニティー

建築物衛生法（ビル管理法）に基づく空気環境測定を効率化 CO2測定の見える化に対応する「温度・湿度モニタリングカメラシステム」特設ページを公開／AIカメラのトリニティー