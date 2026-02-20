株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、韓国発のインテリア＆生活雑貨ブランド「BANACO（バナコ）」より、軽量シャワーサンダル「TOV SLIPPER」と、吸水性とデザイン性を兼ね備えた「SPLASH FOOT MAT」「MELLOW FOOT MAT」の新作3型を発売いたします。

片足約100gの驚きの軽さと17個の水抜きホールを備えたビビッドカラーサンダル、そして“置くだけで空間の印象を変える”カラーアクセントマット。BANACOらしい色彩と機能性が融合した最新コレクションです。2026年2月25日(水)から3月10日(火)まで、NICE WEATHER 阪急うめだ本店にて『BANACO SHOP IN SHOP』を開催し先行発売。その後、3月11日(水)よりCAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/）および全国の取扱店にて順次販売を開始いたします。

TOV SLIPPER

超軽量“100g”のビビッドカラーシャワーサンダル

ビビッドなカラーが目を引く超軽量シャワーサンダル。片足約100g（Mサイズ）と驚きの軽さで、ベランダやバスルームはもちろん、ワンマイルシューズとしても活躍します。底面15個＋サイド2個、計17個の水抜きホールを備え、水はけの良い設計。湿気がこもりにくく、清潔さを保ちやすい仕様です。5本溝のアウトソールとストライプパターンが滑りを抑え、安定感のある履き心地を実現。柔軟性と耐久性に優れたEVA素材を使用し、ねじっても変形しにくいしなやかさが特徴。2.5cmソールがさりげない存在感をプラスします。

価格：2,970円（税別）、素材：EVA樹脂（有害物質未検出検査合格／安全性確認済み）、サイズ：M（23～25cm）、L（26～28cm）、製造国：中国

SPLASH FOOT MAT

空間に、リズムと遊び心を

スプラッシュを思わせる大胆なカラーとパターンが印象的なフットマット。置くだけで玄関やキッチンのムードを軽やかに引き上げます。程よい厚みと安定感のあるつくりで、日常使いにストレスのない踏み心地。裏面には滑りにくい加工を施しています。40×60cm／40×120cmの2サイズ展開。機能とビジュアルを両立した一枚です。

価格：40×60cm/2,420円（税別）、40×120cm/2,970円（税別）、素材：ポリエステル（裏面滑り止め加工）サイズ：40×60cm / 40×120cm 、製造国：中国

MELLOW FOOT MAT

空間に、やさしい変化を

珪藻土を含んだ生地を使用し、水分を素早く吸収。乾きやすく、毎日使っても清潔感をキープします。硬すぎず柔らかすぎない、なめらかな踏み心地も特徴です。パステルカラーをアクセントで縁取った配色が、主張しすぎず空間のポイントに。裏面には滑り止め加工を施し、安定感のある使用感を実現しました。40×60cm／40×120cmの2サイズ展開。水洗い可能でお手入れも簡単です。

価格：40×60cm/2,420円（税別）、40×120cm/2,970円（税別）、素材：ポリエステル（裏面滑り止め加工）サイズ：40×60cm / 40×120cm 、製造国：中国

▼先行発売情報先行発売日：2026年2月25日(水)から3月10日(火)まで先行発売店舗：NICE WEATHER うめだ阪急本店▼全国発売情報全国発売日：2026年3月11日(水)全国発売店舗：CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/）、ZOZOTOWN、全国のBANACO取扱店▼お客様お問い合わせ先株式会社ビヨンクール東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207TEL：03-6804-5201

FILL THE SPACE WITH COLOR / 空間を“色”で満たす

韓国発のインテリア＆生活雑貨ブランド「BANACO(バナコ)」。ブランド独自のメインカラーを軸に、鮮やかで感覚的なカラーリングが特徴です。家具・照明・キッチン用品・バス用品など幅広いカテゴリーを展開。モダンとレトロをミックスしたデザインで、機能性とユニークなスタイルを両立しています。テリー素材スリッパや高級コーマ糸タオルなど、素材にもこだわり、エコテックス認証取得など環境・安全面にも配慮。日常空間に彩りと個性をプラスするブランドです。BANACO Official Website： https://banaco.co.kr/index.htmlBANACO Instagram：