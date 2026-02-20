CGTN：民間経済：2026年以降の中国経済における優先課題を推進する鍵を握る存在

北京、2026年2月19日 /PRNewswire/ -- CGTNは、中国の民間部門が現在の経済活動における優先事項を推進する上で、いかに極めて重要な役割を果たしているかを考察する記事を掲載しました。この記事では、過去1年間における民間企業の目覚ましい成果を強調するとともに、イノベーション、市場対応力、起業家精神といった独自の強みを活かすことで、いかに民間企業が消費、技術革新、開放を促進し、国の質の高い発展を支えているかを分析しています。

DeepSeekやSeedanceといった国産の生成AI（人工知能）モデルの台頭、そしてビデオゲーム「Black Myth：Wukong」やLabubuの人形といった中国の国産IP（知的財産）製品への世界的な熱狂に加え、Unitree Roboticsなどが主導する人型ロボット技術の躍進から、再利用可能なロケット運搬船Zhuque-3の打ち上げに代表される商業宇宙分野の急成長に至るまで、これら一連の動向は過去1年間における中国の民間部門の力強い勢いを物語っています。

民間企業：中国の質の高い発展における重要な柱

1年前の2025年2月17日、北京で開催された民間企業に関する座談会において、習近平国家主席は質の高い発展と中国式現代化を推進する上での民間経済の重要な役割を強調しました。「民間経済には広範な発展の見通しと計り知れない潜在力があり、民間企業や企業家がその実力を遺憾なく発揮する絶好の機会です」と同主席は述べています。

習近平国家主席が最近発表した、中国の現在の経済活動の主要課題に関する記事では、強固な国内市場を構築する上で、引き続き内需が焦点になると指摘されています。この記事は、習主席が昨年12月の中央経済工作会議で行った演説から引用したもので、新たな成長ドライバーの育成を加速させるためのイノベーション主導型開発の強化や、各分野でのウィンウィンの協力を促進するための開放の継続など、現在の経済アジェンダにおけるその他の主要な焦点についても強調されています。

民間部門は、その規模の大きさ、国内経済における重要な地位、そしてイノベーション、市場対応力、組織の柔軟性、起業家精神といった強みを活かし、これらの主要な優先課題を推進する上で極めて重要な役割を果たしていくことが期待されています。

消費、イノベーション、開放の推進

清華大学経済管理学院のBai Chong-en院長は、「民間企業は消費者需要の変化に敏感であり、新たなトレンドに対応した製品やサービスを提供することが可能です」と述べています。また、同氏は、特に未知の領域や先駆的なイノベーションの分野において、民間企業にはイノベーションを推進する上での明確な強みがあると付け加えました。

例えば、消費面では、フードデリバリー大手の美団（Meituan）が都市部における即時配送の革新的な新モデルを開拓し、昨年は64のドローン配送ルートを立ち上げ、60万件以上の配送実績を達成しました。一方で、Wenzhou Runxin Machineryは全自動の水処理制御バルブを開発し、高品質な設備への高まる需要に応えています。 2025年上半期において、民間企業は全国の売上高の71.7％を占めました。

現在、中国のハイテク企業の92％以上を民間企業が占めています。民間企業は鋭い技術的洞察力と強力な市場志向を併せ持っており、迅速に需要を見極め、イノベーションの商業化を加速させることができます。例えば、Longyu Roboticsは大型の自動搬送車（AGV）の基幹技術を開発し、海外技術による制約を克服しました。DJIは、鋭い市場洞察力と持続的な研究開発投資に支えられ、ドローン分野における世界のリーダーとなっています。

消費とイノベーションの促進に加え、民間部門は中国の対外開放の取り組みにおいても、より大きな役割を果たすことができます。世界貿易における逆風にもかかわらず、昨年は民間企業が貿易総額の57.3％を占め、7年連続で中国最大の対外貿易貢献者となりました。民間企業が海外進出を拡大し、グリーン、デジタル、海洋経済の分野で国際協力を深める動きが加速しています。

最近発表した記事の中で、習近平国家主席は、昨年5月に施行された民間経済促進法（Private Economy Promotion Law）を支える規制および政策の枠組みを強化することも強調しました。より強力な政策支援により、ビジネス環境のさらなる最適化が進み、今後、国の経済優先課題の推進において民間企業がより大きな役割を果たすことが期待されています。

