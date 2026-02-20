プロジェクトB、ファッション界の重鎮ウィリアム・キムを 最高ライフスタイル責任者に任命





グローバルなバスケットボールプラットフォームが、エリートスポーツとファッション、デザイン、文化を融合

シンガポール--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 次世代のアスリートとファンのために構築された、男女エリート選手によるプロバスケットボールグランプリ「プロジェクトB」は、ウィリアム・キムをチーフ・ライフスタイル・オフィサーに任命したことを発表しました。この戦略的役職において、同氏はプロジェクトBがヨーロッパ、アジア、アメリカ大陸へと拡大する中で、マーチャンダイジング、ブランドコラボレーション、文化に関するパートナーシップにわたるプレミアムライフスタイル事業を牽引し、グローバルスポーツにおける最高峰の文化プラットフォームの構築を主導します。

キムは、「私たちは2030年、そしてその先を見据えたモデルを構築しています。その原点は卓越した製品の創造です。アスリートの一日のあらゆるシーンに適した最高品質の天然素材を調達し、同じコレクションをより広いファンコミュニティにも提供していきます。デザインからサプライチェーン、最終消費者体験に至るまで、ラグジュアリーハウスと同様の規律と統制のもと、製品・流通・ブランド体験を包括的に管理していきます」と述べています。

同氏は、品質とアイコニックなデザインを軸に、スポーツファッションコミュニティを統合するグローバルライフスタイル戦略を統括します。天然繊維を使用した高品質なアスリート向けパフォーマンスアパレルの開発、ファン向けのプレミアムコレクション、開催都市や文化を牽引するパートナーと連動したブランドコラボレーションを推進します。また、ストリーミングファーストかつソーシャルネイティブなプラットフォームに向けたAI主導型コマースモデルの構築にも取り組み、製品・流通・ブランド体験が各市場で一体的に機能するよう推進することになります。

プロジェクトB共同創業者のジェフ・プレンティスは、「バスケットボールは文化そのものです。私たちは創設当初から、妥協のない品質を基盤とするプレミアムプラットフォームの構築してきています。コレクションは合成繊維や妥協を一切排除してた天然素材で仕立て、エンドツーエンドで基準を管理するために企画から開発までを自社内で行います。ウィリアム・キムは、競技の枠を超えて生き続けるブランドの構築を熟知しています。彼のグローバルな視点とデザイン感覚は、私たちの事業を拡大していく上で不可欠なものとなるでしょう」と述べています。

キムは、スポーツ、ファッション、そして消費者体験が交差する領域でグローバルビジネスを発展させてきた実績を持ち、ブランド構築、小売イノベーション、文化的戦略の分野で豊富な国際経験を有しています。これまでに新世界（シンセゲ）インターナショナルCEO、ラファCEO、オールセインツCEO、サムスン・モバイル・グローバルEVP、バーバリーSVPを歴任し、グッチグループでも幹部職を務めました。

プロジェクトBが主要な国際市場へと拡大を続ける中、今回の就任は、選手とファンに最高級の天然繊維と高品質なテキスタイルを提供する、グローバルな文化プラットフォームの構築における同社の強いコミットメントを示すものです。

プロジェクトBについて

プロジェクトBは、選手とファンのために構築されるグローバルなスポーツプラットフォームです。バスケットボールを皮切りに、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカの主要都市を舞台に、世界トップクラスの男女選手が競い合うハイステークスな国際トーナメントサーキットを創設しています。ストリーミング、ソーシャル、モバイルファーストの世界を前提に設計されたプロジェクトBは、ライブのエリート競技と深いストーリーテリングを融合させ、世界中の観客にその熱狂を届けます。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

