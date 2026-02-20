Webパッケージシステムの開発を行っている株式会社ビーステージ（所在地：東京都墨田区、代表取締役：佐伯光昭社長）は、2026年2月15日(日)、同社の企画開発商品であるストレスチェックシステム“Self-Director“をバージョンアップし、クラウドサービス・オンプレミスの販売を開始しました。





Self-Directorは導入各社において自由な設問設定や配点が出来る汎用性を備え、対象者の属性により個別の診断シートを作製ができるなど、ストレスチェックにとどまらず、社員の様々な診断が可能となっているのは大きな特徴です。

主な利用者は中堅・中小企業や病院にとどまらず商用サービスを目的としたクリニックやストレスチェック運営企業で広く活用されています。









◆基本機能

・厚労省基準による57項目、80項目の診断機能

・診断結果のグラフおよび表の表示、個人診断表、組織診断表の出力

・メール配信、未回答者への督促メールの送信により確実な回答収集

・権限別メニューによる管理機能

・EAP診断





ダイナミック分析ツール





◆Self-Director独自機能を強化

・厚労省基準の診断シートに限定されず各利用者独自の診断シートの作成が可能

・回答者にはマイページ機能を提供、

回答者の経年変化やストレス情報を確認できる

・ストレスチェックのほかフレイル、認知症、燃え尽き症候群など、

企業リスク回避する診断が可能

・お客様のご要望に応じた独自機能の開発にも柔軟に対応可能

・ダイナミックなグラフへ反映できる“EQサマラーザー”にて結果分析への

可視化が可能





同社は、2012年よりストレスチェックシステムの提供を開始し、今まで各種病院や中堅企業で数多く活用されています。利用形態は、継続利用を踏まえた月次利用を基準に、月次単位で利用ボリュームを想定した料金体系です。





販売価格 ：クラウド 100円～200円/一人(規模により変動)

サブスクリプション 50,000円～10,000円/月

オンプレミス：お問合せ下さい https://www.b-stage.co.jp/





◆会社概要

株式会社ビーステージ

所在地 ： 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14F

代表 ： 代表取締役 佐伯光昭

設立 ： 1992年

事業内容： システムパッケージ開発及びコンサルテーション

資本金 ： 1120万円

URL ： https://www.b-stage.co.jp









◆お問い合わせ

株式会社ビーステージ

mail： bs-info@b-stage.co.jp

TEL ： 03-6853-6766

URL ： https://www.b-stage.co.jp