地方創生を応援する和酒フェス実行委員会は、2026年3月28日(土)・29日(日)の2日間、「第30回和酒フェスin中目黒」を開催いたします。2015年の初開催以来「季節を感じながら、旬の和酒と食と日本文化を楽しむ利き酒祭り」をコンセプトに開催を重ね、本イベントは記念すべき第30回を迎えます。来場者満足度は毎回9割を超え、多くの和酒ファンに支持されてきました。





会場は東京メトロ日比谷線・東急東横線(東京メトロ副都心線直通)「中目黒駅」隣接の中目黒GTタワー前広場(東京都目黒区)。各日2部制で、第1部12:00～14:10、第2部15:00～17:10に開催いたします。





詳細： https://sakefes.com/tokyo30/





第30回のテーマは「桜満開！新酒・生酒・スパークリング・プレミアム酒で花見酒を楽しもう！」、サブテーマは「第30回記念！桜満開の中目黒で“おちょこ”片手に乾杯！」です。30回の開催を記念し、来場者全員に“オリジナルおちょこ”を配布。桜の名所・中目黒で春の訪れを感じながら、新酒や生酒、スパークリング、プレミアム酒など季節感あふれる和酒を堪能できます。





会場には全国各地から厳選された50蔵・250種類以上の和酒が集結。「飲み比べパス」をご購入いただくことで、鑑評会・品評会で受賞歴を持つ蔵の日本酒から話題のクラフトサケまで、出品酒すべてを自由に飲み比べることができます。40種類以上の燗酒の飲み比べや、甘酒メーカーも初出展し、発酵文化の広がりも体験いただけます。

出展蔵は『一ノ蔵』『福小町』『米鶴』『六歌仙』『郷乃誉』『四季桜』『天鷹』『松の寿』『水芭蕉』『天覧山』『力士』『晴雲』『帝松』『岩の井』『白笹鼓』『HINEMOS』『君の井』『たからやま』『〆張鶴』『苗加屋』『渓流』『千曲錦』『七笑』『花の舞』『富士正』『四海王』『式』『作』『宮の雪』『玉乃光』『白鷹』『龍力』『車坂』『稲田姫』『鷹勇』『七冠馬』『五橋』『鳴門鯛』『綾菊』『幸姫』『光武』『花雪』『泰斗』に加え、初出展の『仁喜多津』『醸し香』、話題のクラフトサケ『MIYOI』、土田酒造のOEMブランド『結島』、花酵母で醸すリキュール『Enju』、焼酎蔵『黒伊佐錦』、甘酒メーカーひかり味噌の『晴れのち糀』など、多彩な銘柄が参加予定です。





また、前回初導入された「和酒フェスAIコンシェルジュ」が今回も登場。250種類を超える出品酒の味わい傾向や特徴、フードとの相性などをチャット形式で案内し、来場者一人ひとりの嗜好に合わせた銘柄選びをサポートします。





会場で飲み比べて気に入ったお酒は、その場での購入が可能で、「配送サービス」も実施しております。ご自宅用はもちろん、春のお祝いギフトやお土産にも最適です。フードブースでは、旬の素材を活かした料理や地方特産品、和酒に合う人気飲食店のメニューをご提供いたします。





ステージでは、1日目に沖縄出身初の女性落語家「金原亭杏寿」さん、2日目にSNSでも人気のバイオリニスト「NANA」さんが出演。両日ともにMiss SAKEが登場し、会場を華やかに彩ります。司会は、1日目が旅するフリーアナウンサーで酒サムライのあおい有紀さん、2日目は、タレントで日本酒スタイリストの島田律子さんが務めます。





さらに恒例の、みんなで選ぶ「和酒フェス大賞」を実施。来場者投票による「日本酒」「その他の和酒(日本酒以外の果実酒、梅酒、リキュール、焼酎など)」「春酒」「燗酒」「初心者向け」(予定)各部門および販売実績に基づく「セールス」部門などを設け、来場者参加型で和酒の魅力を発信します。









＊和酒フェスとは

「季節を感じながら旬の和酒と食、日本文化を楽しむ利き酒祭り」です。

東京と大阪で各3回、季節毎に開催し、前売チケットは完売が続き、若い世代や外国の方まで新しい日本酒ファンが集うフェスとして注目されています。





＊和酒とは

「日本の風土と文化の中でつくられた、人と人をつなぐ、伝統と革新のお酒」と定義しています。





【開催概要】

日時： 2026年3月28日(土)、29日(日)

第1部 12:00～14:10(2時間10分)

第2部 15:00～17:10(2時間10分)

※各部入替え制

場所： 中目黒GTタワー前広場 (東京都目黒区上目黒2丁目1-1)

定員： 各部 500名(予定)

料金： 3,600円(税込)

※前売り制

※チケットは公式サイト、PassMarketにて販売

内容： ・全出品酒を自由に飲み比べ可能

・お酒の購入が可能(一部銘柄を除く)

・第30回記念!オリジナルロゴ入りおちょこつき

・和らぎ水(500ml)つき

主催： 和酒フェス実行委員会

後援： 国税庁・観光庁

公式： https://sakefes.com/tokyo30/





▼チケットのお求めはこちらから

https://sakefes.com/ticket_page_tokyo/





▼イベント情報はこちらから

『公式サイト』： https://sakefes.com/

『Facebook』 ： https://www.facebook.com/sakefes

『X』 ： https://x.com/sakefes

『Instagram』 ： https://www.instagram.com/washufes/





【酒蔵ブース・燗酒ブース】※利き酒には「飲み比べパス」の購入が必要です。

今回のテーマは「新酒・生酒・スパークリング・プレミアム酒で、花見酒を楽しもう！」です。

全国各地から50蔵、250種類以上の和酒が集まり、飲み比べができます。

【和酒フェス出展酒蔵・銘柄】 全国より厳選50蔵(予定)

※ 銘柄名・酒蔵名・所在都道府県の順

※ 参加酒蔵の追加・変更などの最新情報はWEB・SNSで





＜日本酒＞

一ノ蔵(いちのくら)一ノ蔵・宮城県

福小町(ふくこまち)木村酒造・秋田県

米鶴(よねつる)米鶴酒造・山形県

六歌仙(ろっかせん)六歌仙・山形県

郷乃誉(さとのほまれ)須藤本家・茨城県

四季桜(しきさくら)宇都宮酒造・栃木県

天鷹(てんたか)天鷹酒造・栃木県

松の寿(まつのことぶき)松井酒造店・栃木県 ※28日(土)のみ

水芭蕉(みずばしょう)永井酒造・群馬県

結島(ゆいしま)結島・群馬県

天覧山(てんらんざん)五十嵐酒造・埼玉県

力士(りきし)釜屋・埼玉県

晴雲(せいうん)晴雲酒造・埼玉県

帝松(みかどまつ)松岡醸造・埼玉県

岩の井(いわのい)岩瀬酒造・千葉県

白笹鼓(しらささつづみ)金井酒造店・神奈川県

HINEMOS(ひねもす)RiceWine・神奈川県

君の井(きみのい)君の井酒造・新潟県

醸し香(かもしか)小山酒造店・新潟県

たからやま(たからやま)たからやま醸造・新潟県

〆張鶴(しめはりつる)宮尾酒造・新潟県

苗加屋(のうかや)若鶴酒造・富山県

渓流(けいりゅう)遠藤酒造場・長野県

千曲錦(ちくまにしき)千曲錦酒造・長野県

七笑(ななわらい)七笑酒造・長野県

花の舞(はなのまい)花の舞酒造・静岡県 ※29日(日)のみ

富士正(ふじまさ)富士正酒造・静岡県

四海王(しかいおう)福井酒造・愛知県

式(しき)河武醸造・三重県

作(ざく)清水清三郎商店・三重県

宮の雪(みやのゆき)宮崎本店・三重県

玉乃光(たまのひかり)玉乃光酒造・京都府

白鷹(はくたか)白鷹・兵庫県

龍力(たつりき)本田商店・兵庫県

車坂(くるまざか)吉村秀雄商店・和歌山県

稲田姫(いなたひめ)稲田本店・鳥取県

鷹勇(たかいさみ)大谷酒造・鳥取県

七冠馬(ななかんば)簸上清酒・島根県

五橋(ごきょう)酒井酒造・山口県

鳴門鯛(なるとたい)本家松浦酒造場・徳島県

綾菊(あやきく)綾菊酒造・香川県

仁喜多津(にきたつ)水口酒造・愛媛県

幸姫(さちひめ)幸姫酒造・佐賀県

光武(みつたけ)光武酒造場・佐賀県

花雪(はなゆき)河津酒造・熊本県

泰斗(たいと)千代の園酒造・熊本県





＜クラフトサケ＞

MIYOI(みよい)足立農醸・大阪府





＜リキュール＞

Enju(えんじゅ)Ichido・福島県





＜焼酎＞

黒伊佐錦(くろいさにしき)大口酒造・鹿児島県





＜甘酒＞

【フードブース・お酒販売コーナー・配送サービス】(入場無料／キャッシュオン)

フードブースでは、地域の食材を使った料理や地方の特産品、人気飲食店の料理、和酒によく合う多彩なメニューをお楽しみいただけます。

また、お酒販売コーナーでは利き酒をした一部銘柄の即売も実施。気に入ったお酒をお土産としてその場でご購入いただけます。会場から直接お届け可能な「配送サービス」も実施いたします。









【ステージ・イベントコンテンツ】※「飲み比べパス」購入者を対象としております。

会場のステージでは、日本酒を味わいながら、音楽やパフォーマンスもお楽しみいただけます。

さらに、日本酒に精通しているMCや和服のゲストが会場内を巡回し、各酒蔵の日本酒について詳しく紹介いたします。





3月28日(土)

MC ：あおい有紀(旅するフリーアナウンサー・酒サムライ)

ステージ：金原亭杏寿(女性落語家)





3月29日(日)

MC ：島田律子(タレント・日本酒スタイリスト)

ステージ：NANA(ヴァイオリニスト)





※両日とも、ゲストとして「Miss SAKE」が登場の予定です。決定次第、WEBサイト、SNS等で発表します。





会場で毎回好評のみんなで選ぶ『和酒フェス大賞』を実施します。

来場者の皆様に利き酒していただいた和酒の中からお気に入りの和酒にご投票いただき、「日本酒」「その他の和酒」(焼酎・果実酒・梅酒・リキュール・クラフトビールなど)「春酒」「燗酒」「初心者向け」の各部門(予定)や、会場での販売実績に応じて決定する「セールス」部門など、さまざまな賞で最高金賞・金賞を決定します。





【海外の方限定】チケットのお知らせ

和酒フェスでは、海外の方の日本酒の認知向上のため、海外の方限定チケットを販売いたします。

海外の方限定プラン：4,500円(税込)

特典：

第30回オリジナルおちょこ、オリジナル巾着袋、お水(500ml)、日本酒テキストブック など

チケットのお求めはこちら： https://buy.stripe.com/eVqeVd63G1QP75GeD40kE3u





【イベント会場へのアクセス】

＜会場＞

中目黒GTタワー前広場(東京都目黒区上目黒2丁目1-1)

＜アクセス＞

日比谷線・東横線(副都心線直通)「中目黒駅」隣接(南口改札・東口2)

渋谷駅から東急東横線で約4分、恵比寿駅から東京メトロ日比谷線で約2分。

品川駅から約15分、東京駅から約24分。

新宿駅から約15分(副都心線「新宿三丁目駅」経由)、池袋駅から副都心線乗り入れで約16分。





