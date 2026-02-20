ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区 代表：林 雄一)は、わんちゃん用のおやつ「ごちそう肉巻き」を2026年2月20日に発売いたしました。





ごちそう肉巻きのご紹介





●商品紹介

芯も、巻きつけたお肉も旨みたっぷり！どこを食べてもおいしい贅沢おやつ。

保存料、合成着色料、発色剤、酸化防止剤を使わずに作りました。芯にはおなかの健康を維持する食物繊維粒を配合しています。

『国産鶏ささみ』と『国産牛』の2種類同時発売です。内容量60g(標準8本)





国産鶏ささみ

国産牛





【国産鶏ささみ】

国産鶏肉入りのしなやか棒に、国産鶏ささみを使った生地を丁寧に巻き付けた、どこを食べてもおいしい贅沢おやつ。国産鶏ささみの旨みと香りがたまらない逸品です。





国産鶏ささみ中身

お利口に食べるわんちゃん





【国産牛】

国産鶏肉入りのしなやか棒に、国産牛を使った生地を丁寧に巻き付けた、どこを食べてもおいしい贅沢おやつ。国産牛の濃厚な味わいが食欲をかきたてる逸品です。





国産牛中身

美味しくて思わずよだれが出るわんちゃん





●商品概要

商品名 ：ごちそう肉巻き 国産鶏ささみ

ごちそう肉巻き 国産牛

JANコード ：国産鶏ささみ 4976555829389

国産牛 4976555829396

発売日 ：2026年2月20日

用途 ：スナック (全犬種用)

参考希望小売価格：オープン









●会社概要

社名 ： ドギーマンハヤシ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 林 雄一

所在地 ： 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南1-16-14

設立 ： 1970年1月

事業内容： ペット食品・用品の製造・販売及び輸出入

URL ： https://www.doggyman.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ドギーマンハヤシ株式会社 お客様窓口

TEL：0120-086-192

お問い合せフォーム： https://www.doggyman.com/?p=inquiry