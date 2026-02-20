ペットフードはドギーマン♪から わんちゃん用のおやつ「ごちそう肉巻き」が2月20日に発売！
ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区 代表：林 雄一)は、わんちゃん用のおやつ「ごちそう肉巻き」を2026年2月20日に発売いたしました。
ごちそう肉巻きのご紹介
●商品紹介
芯も、巻きつけたお肉も旨みたっぷり！どこを食べてもおいしい贅沢おやつ。
保存料、合成着色料、発色剤、酸化防止剤を使わずに作りました。芯にはおなかの健康を維持する食物繊維粒を配合しています。
『国産鶏ささみ』と『国産牛』の2種類同時発売です。内容量60g(標準8本)
国産鶏ささみ
国産牛
【国産鶏ささみ】
国産鶏肉入りのしなやか棒に、国産鶏ささみを使った生地を丁寧に巻き付けた、どこを食べてもおいしい贅沢おやつ。国産鶏ささみの旨みと香りがたまらない逸品です。
国産鶏ささみ中身
お利口に食べるわんちゃん
【国産牛】
国産鶏肉入りのしなやか棒に、国産牛を使った生地を丁寧に巻き付けた、どこを食べてもおいしい贅沢おやつ。国産牛の濃厚な味わいが食欲をかきたてる逸品です。
国産牛中身
美味しくて思わずよだれが出るわんちゃん
●商品概要
商品名 ：ごちそう肉巻き 国産鶏ささみ
ごちそう肉巻き 国産牛
JANコード ：国産鶏ささみ 4976555829389
国産牛 4976555829396
発売日 ：2026年2月20日
用途 ：スナック (全犬種用)
参考希望小売価格：オープン
●会社概要
社名 ： ドギーマンハヤシ株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 林 雄一
所在地 ： 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南1-16-14
設立 ： 1970年1月
事業内容： ペット食品・用品の製造・販売及び輸出入
URL ： https://www.doggyman.com/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
ドギーマンハヤシ株式会社 お客様窓口
TEL：0120-086-192
お問い合せフォーム： https://www.doggyman.com/?p=inquiry