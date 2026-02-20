株式会社QQEnglish（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光）は、留学前3ヶ月のオンライン英会話とセブ島留学2週間を組み合わせた「はじめての親子留学準備つきパック」の提供を2026年2月16日(月)～2026年5月31日(日)の期間限定で開始しました。英語必修化により、子どもが英語を「使う経験」として留学を検討する家庭が増える一方、「英語がわからず授業についていけないのではないか」という不安から留学をためらうケースも少なくありません。本プログラムは、留学前からオンライン英会話で教師や英語環境に慣れることで、留学前に実際に現地で担当する教師とオンラインでレッスンを行うことも可能で、渡航後も継続性のある学習環境を実現します。現地での不安を解消し、到着初日から英語を使って学べる状態を作ることを目的とした新しい親子留学モデルです。

背景：「英語を学ぶ」から「英語を使う」教育への変化

https://www.qqeng.com/lp/ichika_special/

2020年度より、小学校5・6年生で英語を正式教科化され、日本の英語教育は「英語を学ぶ」段階から、「英語を使う力」を育てる段階へと移行しています。こうした変化の中で、英語を実際に使う経験として留学への関心が高まる一方、保護者から、

・英語がわからない状態で授業についていけるか不安 ・現地で発言できるか心配 ・環境に慣れるだけで終わってしまわないか

といった声が多く寄せられています。留学の価値を最大化するためには、現地で英語に慣れるのではなく、「留学前に英語環境に慣れておくこと」が重要であると考え、本プログラムの開発に至りました。

QQキッズアンバサダーの成功体験から生まれた新しい留学モデル

本プログラムは、QQキッズアンバサダーである小学3年生、ICHIKAちゃんの親子留学体験をきっかけに開発されました。留学前からオンライン英会話で英語や教師とのコミュニケーションに慣れていたことで、現地では英語への不安を感じることなく、積極的にレッスンや交流に参加することができました。この経験から、「留学は行ってから始まるのではなく、行く前の準備によって価値が大きく変わる」という新しい留学モデルが生まれました。

QQキッズアンバサダー ICHIKAちゃんのコメント

普段はQQキッズでオンライン英会話を受講していますが、今回初めてセブ島に留学しました。いつもレッスンをしてくれている先生が現地でも教えてくれたので、安心して参加できました。レッスンでは英語だけでなく、お絵描きや工作、英語で手紙を書く練習なども行い、楽しく学ぶことができました。放課後は父と英語クイズをしたり、友達とご飯やズンバを楽しんだりと、毎日が特別な時間でした。またセブ島に留学して、もっと友達を作り、英語をたくさん話せるようになりたいです。

ICHIKAちゃんパパのコメント

率直に言って、本当に来てよかった。セブ島は日本から約5時間。直行便も多く、思っていたよりずっと現実的な距離でした。航空券も比較的押さえやすく、親として大きな安心材料になります。そして、いつも画面越しで会っていた教師が学校にいる。その安心感は想像以上でした。子どもは初日から緊張することなく、自然に授業へ入っていきました。実は、最初は留学から検討していました。その際に「先にオンラインで英語に慣れてからの方が効果的です」とアドバイスをいただき、オンラインからスタートしました。この順番は正解でした。

EFの英語能力指数によると、日本の英語力は世界96位と低水準にあり、英語を「知識として学ぶ」機会は増えても、「実際に使う経験」が不足していることが課題だと感じています。英語は使うことで初めて身につくものです。本プログラムは、留学前からオンラインで英語環境や教師に慣れることで、現地初日から英語を使って学びを深められる新しい留学モデルです。子どもたちが自信を持って英語を使い、世界へ踏み出すきっかけを提供してまいります。

「はじめての親子留学準備つきパック」概要

・販売期間： 2026年2月16日(月)～2026年5月31日(日)・留学渡航時期：2026年9月30日までに入校される方・含まれない費用：渡航費、現地宿泊費

QQEnglishについて

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。QQEnglish公式サイト（オンライン英会話） https://www.qqeng.com/QQEnglish セブ島留学 https://qqenglish.jp/QQEnglish YouTube https://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos