うちの子が年間150万冊配布される雑誌の主役に。飼い主参加型の特別企画結果発表

ペット用品通信販売事業を30年以上続けている株式会社PEPPY（大阪府大阪市、代表取締役社長：平尾 泰久）は、2026年2月12日に「ペピイカタログ表紙募集キャンペーン」の結果発表を公開しました。本企画は2025年8月21日から10月31日に、2026年に発刊するペピイカタログの表紙を飾る愛犬・愛猫モデルを募集し、約1,500件の応募が集まりました。発刊部数150万冊を超えるPEPPPYカタログの2026年春夏号の猫の表紙にはMIXのみさごちゃん、犬の表紙にはシーズーのてん太ちゃん、ひな太ちゃん、くぅ太ちゃんが選ばれました。ペピイのサイトでは2026年夏号、秋冬号の表紙を飾る犬猫各3家族が発表され、第一弾として春夏号の表紙を飾る犬猫、その飼い主様達へのインタビューや、撮影時の感想や愛犬・愛猫との幸せな時間などについてのコメントを掲載しています。第二弾として2026年4月下旬頃に夏号の表紙を飾る犬猫のインタビューを掲載し、以降もカタログ発刊時期に順次公開を予定しています。また、みごと特賞として選ばれた犬猫各3家族には、プロの手による本格的なモデル撮影体験、表紙掲載に加え、人気ドライフード2種のうちいずれかを1年分、撮影写真で作成したアクリルブロックがプレゼントされました。▼インタビューページhttps://www.peppynet.com/campaign/id/3052

■好評を博し表紙募集キャンペーン第2弾の開催が決定

詳細は2026年8月下旬発刊予定のカタログ秋冬号にて告知を予定。

■飼い主様の犬猫たちが表紙になった2026年春夏号は2月18日発刊、順次全国の動物病院で配布

2026年春夏号カタログは、2月下旬より全国の動物病院にて順次設置、配布開始されます。創刊31周年を迎えたペピイカタログは、愛犬・愛猫との快適な暮らしに役立つ情報を獣医師監修・指導のもと、安心・安全・信頼できる情報として発信しています。長年ご愛用してくださる飼い主様、ご監修の獣医師様のおかげで、全国約8,000軒の動物病院で年間150万冊、毎号約70万冊が無料配布されています。

■株式会社PEPPYについて

本社 ： 〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道3丁目8-11代表者 ： 代表取締役社長 平尾 泰久設立：2025年2月1日企業サイトURL： https://peppy.co.jp/ECサイトURL：https://www.peppynet.com/事業内容： ペット用品の通信販売、動物病院向けの医療用消耗品及び医療機器の販売、有料老人ホームの経営、前各号に付帯する一切の事業■PEPPYとはPEPPYとは「PET＋HAPPY」の造語で、「PETにHAPPYになってもらいたい、そして人もPETと共にHAPPYになる」という想いが込められています。今では、全国8000軒の動物病院様に年間150万冊以上のカタログを無料配布しており、愛犬・愛猫との快適な暮らしに役立つ情報を獣医師監修・指導のもと、安心・安全・信頼できる情報として発信しています。