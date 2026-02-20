ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区、代表：林 雄一)は、小動物ブランド「ミニアニマン」から『うさぴた枕』を2026年2月20日に発売いたしました。





うさぴた枕のご紹介





●商品紹介

カラダをゆだねてラクな体勢でくつろげる、ふわふわでかわいいうさちゃん専用の枕です。アゴをのせたり、もたれかかったり使い方は様々。

カラダにフィットする柔らかさと枕の高さで、まるでおともだちとくっついているような安心感。うさちゃんのリラックスタイムにピッタリです。

ゆったりシニア期にもおすすめです。





たち耳ちゃん使用イメージ

たれ耳ちゃん使用イメージ





『たち耳ちゃん』と『たれ耳ちゃん』の2種類同時発売です。手洗いOK。

【材質】生地：ポリエステル 中綿：ポリエステル





たち耳ちゃん

たれ耳ちゃん

たち耳ちゃんサイズ

たれ耳ちゃんサイズ





●一緒に使えばもっと快適！

「うさちゃんのふわふわピクニック スクエアベッド」(JANコード：4976555248401)は、「うさぴた枕」に合わせたサイズとなっているため、一緒に使えばもっと快適です♪





うさぴた枕と一緒に使えばもっと快適！





●商品概要

商品名 ：うさぴた枕 たち耳ちゃん

うさぴた枕 たれ耳ちゃん

JANコード ：たち耳ちゃん 4976555248425

たれ耳ちゃん 4976555248432

発売日 ：2026年2月20日

用途 ：枕 (ウサギ用)

参考希望小売価格：オープン









●会社概要

社名 ： ドギーマンハヤシ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 林 雄一

所在地 ： 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南1-16-14

設立 ： 1970年1月

事業内容： ペット食品・用品の製造・販売及び輸出入

URL ： https://www.doggyman.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ドギーマンハヤシ株式会社 お客様窓口

TEL：0120-086-192

お問い合せフォーム： https://www.doggyman.com/?p=inquiry