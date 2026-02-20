ドギーマンハヤシの小動物ブランド「ミニアニマン」から うさちゃん専用枕『うさぴた枕』が2月20日に発売！
ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区、代表：林 雄一)は、小動物ブランド「ミニアニマン」から『うさぴた枕』を2026年2月20日に発売いたしました。
うさぴた枕のご紹介
●商品紹介
カラダをゆだねてラクな体勢でくつろげる、ふわふわでかわいいうさちゃん専用の枕です。アゴをのせたり、もたれかかったり使い方は様々。
カラダにフィットする柔らかさと枕の高さで、まるでおともだちとくっついているような安心感。うさちゃんのリラックスタイムにピッタリです。
ゆったりシニア期にもおすすめです。
たち耳ちゃん使用イメージ
たれ耳ちゃん使用イメージ
『たち耳ちゃん』と『たれ耳ちゃん』の2種類同時発売です。手洗いOK。
【材質】生地：ポリエステル 中綿：ポリエステル
たち耳ちゃん
たれ耳ちゃん
たち耳ちゃんサイズ
たれ耳ちゃんサイズ
●一緒に使えばもっと快適！
「うさちゃんのふわふわピクニック スクエアベッド」(JANコード：4976555248401)は、「うさぴた枕」に合わせたサイズとなっているため、一緒に使えばもっと快適です♪
うさぴた枕と一緒に使えばもっと快適！
●商品概要
商品名 ：うさぴた枕 たち耳ちゃん
うさぴた枕 たれ耳ちゃん
JANコード ：たち耳ちゃん 4976555248425
たれ耳ちゃん 4976555248432
発売日 ：2026年2月20日
用途 ：枕 (ウサギ用)
参考希望小売価格：オープン
●会社概要
社名 ： ドギーマンハヤシ株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 林 雄一
所在地 ： 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南1-16-14
設立 ： 1970年1月
事業内容： ペット食品・用品の製造・販売及び輸出入
URL ： https://www.doggyman.com/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
ドギーマンハヤシ株式会社 お客様窓口
TEL：0120-086-192
お問い合せフォーム： https://www.doggyman.com/?p=inquiry