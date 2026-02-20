株式会社ウジエスーパー(本社：宮城県登米市、代表取締役：氏家 良太郎)は、宮城県主催「高校生地産地消お弁当コンテスト」において優秀賞を受賞した高校生考案作品を商品化し、「うまい！と叫ボーノ！！気仙沼イタリアン弁当」として、2026年2月25日より宮城県内ウジエスーパー31店舗およびクリエみうら2店舗にて期間限定で販売いたします。

本商品は、宮城県気仙沼高等学校の生徒が考案し、地産地消をテーマに注目を集めた受賞作品です。高校生のアイデアがコンテスト作品にとどまらず、実際に商品として店頭で販売される取り組みは、地域の食文化と次世代をつなぐ実践的な事例となっています。





うまい！と叫ボーノ！！気仙沼イタリアン弁当









■高校生の発想から生まれた「地産地消×イタリアン」

宮城県気仙沼市は2009年に「スローフード宣言」を行い、日々の暮らしの中で食文化を大切に育んできました。その気仙沼の地で、高校生たちは「地元食材の魅力を、自分たちの言葉とアイデアで伝えたい」という思いから、本作品を考案いたしました。スローフード運動発祥の地・イタリアの料理に着想を得て、宮城・気仙沼の食材を組み合わせた構成は、若い世代ならではの視点と地域愛が詰まった内容となっています。

主食には、わかめを練り込んだ生地に、みそトマトソースとバジルが香るカツオの肉団子をのせたオリジナルピザを採用いたしました。副菜には、トマトソースをかけたツナマヨ卵焼き、ひじきのマリネ、オリーブ入りサツマイモサラダを添え、見た目にも楽しく、味のバリエーションが楽しめるお弁当に仕上げております。









■高校生本人が参加する「立ち合い販売会」を実施

開催日時：2026年2月28日(土)11:00～13:00

開催場所：クリエみうら松川店

〒988-0853 宮城県気仙沼市松川前100－1





本商品を考案した高校生本人が参加する立ち合い販売会を実施いたします。

生徒たちが実際に売場に立ち、お客様に直接想いや工夫をお伝えする機会となります。









■取り組みの背景

本取り組みは、地元食材への理解促進、若い世代の発想を社会につなぐ実践の場づくり、食を通じた地域の未来づくりを目的として実施しております。「うまい！」と笑顔が生まれ、「ボーノ！」と会話が広がる。そんな日常のひとコマを、地域から発信してまいります。









【商品概要】

商品名 ： うまい！と叫ボーノ！！気仙沼イタリアン弁当

販売期間： 2026年2月25日～(期間限定・終了日未定)

販売店舗： 宮城県内ウジエスーパー31店舗、クリエみうら2店舗

販売価格： 700円(税込)









【参考】高校生地産地消お弁当コンテストについて

高校生地産地消お弁当コンテストは、高校生が地産地消をテーマにお弁当を考案し、食材の活用方法やアイデアを競うコンテストです。

県産食材について学び合う機会を提供するとともに、地産地消意識の高揚を目的として開催されています。(宮城県公式HPより抜粋)





URL： https://bento.pref.miyagi.jp/