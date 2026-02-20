ペットフードはドギーマン♪から カリッ！サクッ！っと音まで美味しい わんちゃん用ラスクが2月20日に発売！
ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区、代表：林 雄一)は、わんちゃん用のおやつ「Ｔｈｅ ＣＲＵＮＣＨＮＯ こんがりラスク」を2026年2月20日に発売いたしました。
ラスクは国産
●商品紹介
ひとくちごとに、心地よい歯ざわりと香ばしい味わいを楽しむ、ちょっぴりおしゃれな新スナックシリーズの誕生です！
噛むたびにカリッ、サクッと音が鳴る、匂い、味、食感、音すべてがおいしく感じられる商品に仕上げました。
濃厚なビーフの旨みと香りの『ビーフ味』、芳醇な味わいと香りの『ベーコン＆チーズ味』の2種類同時発売です。
ビーフ味
ベーコン＆チーズ味
●CRUNCHNOとは？
少しかための食べ物を噛むときの“ザクザクッ”“カリカリ”といった美味しそうな音を表す「CRUNCH」に、イタリア語風の語尾「～NO」をあわせました。
音までおいしい♪
●こだわり
ラスク専用に焼き上げたフランスパンから作ったこだわりのおいしさ！
小麦のやさしい風味をいかした、とびきりのおやつです。
中身画像
美味しい表情のわんちゃん
●商品概要
商品名 ：Ｔｈｅ ＣＲＵＮＣＨＮＯ こんがりラスク ビーフ味
Ｔｈｅ ＣＲＵＮＣＨＮＯ こんがりラスク ベーコンチーズ味
発売日 ：2026年2月20日
用途 ：スナック(全犬種用)
参考希望小売価格：オープン
●会社概要
社名 ： ドギーマンハヤシ株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 林 雄一
所在地 ： 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南1-16-14
設立 ： 1970年1月
事業内容： ペット食品・用品の製造・販売及び輸出入
URL ： https://www.doggyman.com/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
ドギーマンハヤシ株式会社 お客様窓口
TEL ： 0120-086-192
お問い合せフォーム： https://www.doggyman.com/?p=inquiry