ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区、代表：林 雄一)は、「キャティーマン」から『猫ちゃんホワイデント ハードFit』を2026年2月20日に発売いたしました。





猫ちゃんホワイデント ハードFitのご紹介





●商品紹介

猫ちゃんと楽しめる“ふれあい歯磨き”をご提案！

しなやかで噛みごたえある質感のガムで、猫ちゃんの歯の形にFitするように山型形状に仕上げました。手に持って与えるスティック型だから、自然と猫ちゃんとふれあいながら歯磨きをすることができます。手に持って与えることでガムが固定されて噛みやすいから、ガムの繊維が歯に絡みつき歯垢を除去します。歯周の健康維持の為に「グロビゲン」「ピロリン酸ナトリウム」を配合。

『かつお』と『まぐろ』の2種類同時発売です。





【原産国】日本

【内容量】25g





かつお

かつお中身

まぐろ

まぐろ中身





●ポイント

・繰り返し噛むことで、唾液の分泌を促進。

・おくちの健康を維持する特殊卵黄成分(グロビゲン)、ピロリン酸ナトリウム配合。

・おいしさを選べる2つの味わいをご用意。





手に持つことで、ふれあいながら歯磨き





●商品概要

商品名 ： 猫ちゃんホワイデント ハードFit かつお

猫ちゃんホワイデント ハードFit まぐろ

JANコード ： かつお 4976555828214

まぐろ 4976555828221

発売日 ： 2026年2月20日

用途 ： スナック(全猫種用)

参考希望小売価格： オープン









●会社概要

社名 ： ドギーマンハヤシ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 林 雄一

所在地 ： 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南1-16-14

設立 ： 1970年1月

事業内容： ペット食品・用品の製造・販売及び輸出入

URL ： https://www.doggyman.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ドギーマンハヤシ株式会社 お客様窓口

TEL ： 0120-086-192

お問い合せフォーム： https://www.doggyman.com/?p=inquiry