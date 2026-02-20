猫ちゃんの食後ケアに一本！キャティーマンの“ふれあい歯磨き”『猫ちゃんホワイデント ハードFit』新発売
ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区、代表：林 雄一)は、「キャティーマン」から『猫ちゃんホワイデント ハードFit』を2026年2月20日に発売いたしました。
猫ちゃんホワイデント ハードFitのご紹介
●商品紹介
猫ちゃんと楽しめる“ふれあい歯磨き”をご提案！
しなやかで噛みごたえある質感のガムで、猫ちゃんの歯の形にFitするように山型形状に仕上げました。手に持って与えるスティック型だから、自然と猫ちゃんとふれあいながら歯磨きをすることができます。手に持って与えることでガムが固定されて噛みやすいから、ガムの繊維が歯に絡みつき歯垢を除去します。歯周の健康維持の為に「グロビゲン」「ピロリン酸ナトリウム」を配合。
『かつお』と『まぐろ』の2種類同時発売です。
【原産国】日本
【内容量】25g
かつお
かつお中身
まぐろ
まぐろ中身
●ポイント
・繰り返し噛むことで、唾液の分泌を促進。
・おくちの健康を維持する特殊卵黄成分(グロビゲン)、ピロリン酸ナトリウム配合。
・おいしさを選べる2つの味わいをご用意。
手に持つことで、ふれあいながら歯磨き
●商品概要
商品名 ： 猫ちゃんホワイデント ハードFit かつお
猫ちゃんホワイデント ハードFit まぐろ
JANコード ： かつお 4976555828214
まぐろ 4976555828221
発売日 ： 2026年2月20日
用途 ： スナック(全猫種用)
参考希望小売価格： オープン
●会社概要
社名 ： ドギーマンハヤシ株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 林 雄一
所在地 ： 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南1-16-14
設立 ： 1970年1月
事業内容： ペット食品・用品の製造・販売及び輸出入
URL ： https://www.doggyman.com/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
ドギーマンハヤシ株式会社 お客様窓口
TEL ： 0120-086-192
お問い合せフォーム： https://www.doggyman.com/?p=inquiry