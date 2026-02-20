ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区、代表：林 雄一)は、「キャティーマン」から『猫ちゃんホワイデント ハードFit』を2026年2月20日に発売いたしました。


猫ちゃんホワイデント ハードFitのご紹介


●商品紹介

猫ちゃんと楽しめる“ふれあい歯磨き”をご提案！

しなやかで噛みごたえある質感のガムで、猫ちゃんの歯の形にFitするように山型形状に仕上げました。手に持って与えるスティック型だから、自然と猫ちゃんとふれあいながら歯磨きをすることができます。手に持って与えることでガムが固定されて噛みやすいから、ガムの繊維が歯に絡みつき歯垢を除去します。歯周の健康維持の為に「グロビゲン」「ピロリン酸ナトリウム」を配合。

『かつお』と『まぐろ』の2種類同時発売です。


【原産国】日本

【内容量】25g


かつお

かつお中身

まぐろ

まぐろ中身


●ポイント

・繰り返し噛むことで、唾液の分泌を促進。

・おくちの健康を維持する特殊卵黄成分(グロビゲン)、ピロリン酸ナトリウム配合。

・おいしさを選べる2つの味わいをご用意。


手に持つことで、ふれあいながら歯磨き


●商品概要

商品名　　　　　： 猫ちゃんホワイデント ハードFit かつお

　　　　　　　　　 猫ちゃんホワイデント ハードFit まぐろ

JANコード　　　 ： かつお　4976555828214

　　　　　　　　　 まぐろ　4976555828221

発売日　　　　　： 2026年2月20日

用途　　　　　　： スナック(全猫種用)

参考希望小売価格： オープン



●会社概要

社名　　： ドギーマンハヤシ株式会社

代表者　： 代表取締役社長　林 雄一

所在地　： 〒537-0002　大阪府大阪市東成区深江南1-16-14

設立　　： 1970年1月

事業内容： ペット食品・用品の製造・販売及び輸出入

URL　　 ： https://www.doggyman.com/



