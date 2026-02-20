







東海酒造株式会社（本社：愛知県愛西市、代表取締役：森川拓也）が製造・販売する愛知県限定ウイスキー「尾張」の取り組みが、2026年2月18日付の中日新聞に掲載されました。

記事では代表の想いや、地元・愛知への貢献を軸に展開するウイスキー造りに対しての想いを紹介いただいております。

記事についてはこちら、または下記をご覧ください＞＞









■“愛知でしか買えない”という価値

東海酒造が手がける「尾張」シリーズは、愛知県内限定販売という明確なコンセプトのもと展開。

大量流通を目指すのではなく、「地域に根ざし、地域で育てるブランド」であることを大切にしています。

■地元に貢献するウイスキー造り

我々が掲げるのは、「愛知に誇れるウイスキーを」。

単なる商品開発ではなく、愛知の名前を背負うブランドとして、品質とストーリーを磨き続けています。

■試飲販売会を開催

2026年3月、道の駅「ふれあいの里HASUパーク」にて試飲販売会を開催いたします。

実際に味わいを体験いただき、尾張ウイスキーの魅力を直接お届けする機会となります。

開催日時などの詳細は、東海酒造のSNSにて順次ご案内いたします。

話題の“愛知県限定ウイスキー”を、ぜひ会場でお試しください。

■地方から世界へ

「尾張」シリーズ はこれまで、世界的な酒類品評会でも評価を獲得。

今回の新聞掲載を機に、改めて「愛知発ブランド」としての価値を高めてまいります。

地域限定であるからこそ生まれる、強いブランド力。

愛知でしか味わえない一杯を、これからも育てていきます。

■商品情報

愛知県限定ウイスキー「尾張」シリーズ

販売エリア：愛知県内限定









愛知県の皆様に喜んでいただけるような愛されるウイスキーを目指して、愛知県内限定販売。

ぜひ、愛知でしか手に入らないこの特別なウイスキーをお楽しみください。

■お問い合わせ先

東海酒造株式会社 担当：森川

〒496-0911 愛知県愛西市西保町北川原23-12

TEL：0567-31-9685

Mail：info@tokaishuzo.com

HP：https://tokaishuzo.com

※ウイスキーは愛知県内限定での販売となります

※少人数での運用のため、お客様へのメール返信や確認に遅れが生じますのでマーケティング等の売り込みや営業メールはお断りしております

■取材・本プレスリリースお問い合わせ先

東海酒造株式会社 広報

Mail：pr@tokaishuzo.com

※こちらもマーケティング等の売り込みや営業メールはお断りしております