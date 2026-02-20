中京テレビ放送株式会社(本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：黒崎 太郎)は、『オレの一行』＃7を2026年2月27日(金)24:45～25:45に放送いたします。





『オレの一行』＃7 中京テレビ2026年2月27日(金)24:45～25:45

札幌テレビ 2026年2月27日(金)27:01～28:01

読売テレビ 2026年3月1日 (日)26:15～27:17

福岡放送 2026年2月28日(土)26:05～27:05





街ゆく人々や企業が抱えるお悩みを、各界から集められた言葉のスペシャリストである“コトバプロ”たちが

『たった一行』で解決し、ちょっとだけ世の中を明るくするコトババラエティーの第7弾。













【ケンドーコバヤシ、新居歩美、松井ケムリ、玉屋2060％、上坂あゆ美】

第１弾から出演し、数々の「名一行」を生み出してきたケンドーコバヤシ。歌集「老人ホームで死ぬほどモテたい」が話題となり今回４回目の出演となる歌人の上坂あゆ美。そして、今回初参戦となるのは"大喜利が強すぎるアイドル"と注目され、自身が所属するアイドルグループ・ドラマチックレコードでも多くの曲の作詞を担当する新居歩美。CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」をはじめ、FRUITS ZIPPER・でんぱ組.incなどへの楽曲提供でも知られる、ロックバンド・Wiennersの玉屋2060％。お笑い界屈指の言語センスを誇る令和ロマン・松井ケムリ。アイドル・お笑い芸人・アーティストなど各界の”コトバプロ“たちが集い、世の中のさまざまな悩みを"たった一行"で解決していく。









■飲み会で、帰りたいのに帰れない…！

【“コトバプロ”たちが考える「空気を壊さずに飲み会を抜ける一行」とは？】

地元を離れ、友人関係に変化が生まれ行きつけのBARが居場所となった24歳社会人。店員と会話を交わしたり、悩みを聞いてもらったりと心地よい時間。場が盛り上がり、ショットの飲みゲームが始まると状況は一変。負けが続く事も多く、「そろそろ帰りたい…」と思うも、場の空気を壊したくない一心で抜け出せず…。気づけば記憶を失ったまま朝を迎えることも。月の食費の8割がショット代に消えているという現実。飲み会で帰りたいのに帰れない…そんな彼の背中を押す“コトバプロ”たちの一行とは…？





玉屋2060％・上坂あゆ美

上坂あゆ美・ケンドーコバヤシ





“コトバプロ”たちが解決に導く街の人々の悩みは他にも。実家で一人暮らしの母がSNSばかりしていて心配という女性には「母親にSNS をやめさせる一行」、仕事がずっと座りっぱなしで大変というシステムエンジニアの男性には「座るのが好きになる一行」など、一言で答えるのがなかなか難しいお題の数々に、言葉のスペシャリストたちは「たった一行」で悩みを解決に導いていく。今回もどんな「名一行」が生まれるのか…！？









